ثقة بلا حدود.. حكيم زياش: المغرب بطل إفريقيا 2025.. والعين على كأس العالم 2026

زياش
زياش
إسراء أشرف

أعرب حكيم زياش، نجم الوداد البيضاوي وتشيلسي السابق، عن تفاؤله الكبير بحظوظ منتخب المغرب في حصد لقب كأس أمم إفريقيا 2025، مؤكدًا أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق الإنجاز المنتظر.

كما أبدى طموحه بأن يكون المغرب أول منتخب إفريقي يتوّج بكأس العالم 2026 المقررة إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

جاء ذلك خلال مشاركة زياش في فقرة تفاعلية على منصة "بليتشر ريبورت" العالمية، حيث قال: "أنا واثق من تتويج المغرب بكأس الأمم الإفريقية، فهذا أمر طبيعي بالنظر إلى الأداء المميز للفريق".

وعند سؤاله عن المونديال، أضاف: "أرى أن المغرب أيضًا قادر على الفوز بكأس العالم، وأعتقد أن الأمر ليس بعيدًا".

وتحدث زياش عن جائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم، مشيرًا إلى أن الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، هو الأقرب لحصدها بفضل مستواه الثابت في البطولات الكبرى.

وعن الدوري الإنجليزي الممتاز، توقّع زياش فوز مانشستر سيتي باللقب، معربًا عن شكوكه بشأن قدرة آرسنال على الحفاظ على الأداء والمثابرة حتى النهاية تحت ضغط المنافسات.

وفيما يخص دوري أبطال أوروبا، رأى النجم المغربي أن ريال مدريد هو الأقرب للتتويج هذا الموسم، معتبرًا البطولة المفضلة لديه ولمحبي كرة القدم حول العالم.

واختتم زياش حديثه بالإشارة إلى الفائز المحتمل بجائزة الكرة الذهبية، قائلًا: "أرى أن كيليان مبابي قد حان الوقت ليحصل على الكرة الذهبية بعد كل ما يقدمه من أداء مميز".

حكيم زياش زياش منتخب المغرب المغرب مبابي

