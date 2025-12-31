كشف مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن كواليس استعدادات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن لبطولة كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا أن المدير الفني وضع خطة مبكرة للإعداد منذ معسكر الإمارات.

عضو اتحاد الكرة: هاني أبو ريدة وراء ظهور أفضل نسخة من حسام حسن في أمم أفريقيا

وأوضح “أبو زهرة”، خلال مداخلة ببرنامج «نمبر وان» مع الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC، أن حسام حسن طالب بإقامة معسكر التحضير داخل مشروع الهدف فقط، رافضًا فكرة المعسكرات الخارجية، بعدما لمس توافر كل العناصر التي تساعد على الاستقرار والتركيز الفني داخل المشروع.

وأشار إلى أن المدير الفني أثنى على الإمكانات الكبيرة والبنية التحتية المتطورة في مشروع الهدف، خاصة وجود مبنى متكامل مخصص للفريق الأول، لافتًا إلى أن هاني أبو ريدة كان يسعى منذ سنوات لإنشاء مركز وطني للمنتخبات يضاهي مراكز الإعداد في أكبر الدول الكروية.

وأضاف عضو اتحاد الكرة أن مشروع الهدف يحظى بإشادة دولية، حيث سبق لرئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم زيارته وأعرب عن إعجابه بالمستوى التنظيمي والتجهيزي، ما يعكس القيمة الحقيقية للمشروع على الساحة العالمية.

وتطرّق “أبو زهرة” إلى الدور المعنوي لهاني أبو ريدة خلال تواجده مع المنتخب في معسكر أغادير، مؤكدًا أن وجوده كان له تأثير إيجابي كبير على اللاعبين، كما وعد بتوفير كل سبل الدعم لإظهار حسام حسن بأفضل صورة خلال منافسات البطولة.

كما أكد أن حسام حسن يعتمد على أسلوب عمل دقيق داخل المعسكر، من خلال عقد جلسات فردية ومتخصصة مع اللاعبين، حيث يجتمع بلاعبي كل خط على حدة، بهدف رفع معدلات التركيز وتحسين الجوانب الفنية.

وفي ختام تصريحاته، شدد مصطفى أبو زهرة على أن المدير الفني يقود مشروعًا طويل المدى لتطوير المنتخب الوطني، يتضمن متابعة عدد من لاعبي منتخب الشباب تمهيدًا لضمهم مستقبلًا، معبرًا عن ثقته في قدرة المنتخب على تقديم بطولة قوية في ظل التخطيط الجديد وامتلاك عناصر مميزة على مستوى الجهاز الفني واللاعبين.