أبو شقة لـ"صدى البلد " : أعلنت ترشحي لرئاسة حزب الوفد لهذه الأسباب
بشرى لأهالي الإسكندرية تخفف الزحام وتخدم الركاب
هتشتريها بكام بكرة؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق
شبين القناطر والشيخ منصور| بشرى لمستخدمي مترو الخط الأول.. امتداد وتطوير ومحطة جديدة قريبا
ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى
الرئيس الصومالي: إسرائيل تسعى لتهجير الفلسطينيين إلينا والسيطرة على ممرات مائية إستراتيجية
أجمل رسائل التهنئة بالعام الجديد 2026
عودة ليلى غفران للغناء
الفكة تثير أزمة في شباك المترو | وأحمد موسى : نزوّد التذكرة لـ10 جنيه
حفرة تحت الخزنة | اقتحام بنك في ألمانيا وسرقة 30 مليون يورو
ناسا تكشف موعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض .. متى يحدث ذلك؟
كأس أمم إفريقيا.. مواجهات دور الـ 16 القادمة حتى الآن
اقتصاد

هتشتريها بكام بكرة؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

دواجن بيضاء
دواجن بيضاء
آية الجارحي

ارتفعت أسعار الدواجن، في المزارع والأسواق مع أعياد الميلاد، ولكنه ارتفاع محدود بنحو 5 جنيهات في الكيلو .

 وكان من المتوقع أن تشهد الأسعار ارتفاع كبير خلال هذه الفترة نظرا لزيادة الاقبال .

وكانت أسعار الدواجن هبطت من مستوى الـ 80 جنيهًا أول الشهر الماضي، إلى 65 جنيهًا للكيلو، بعد كانت تراجعت أول الشهر إلى 59 جنيها

أسعار الدواجن بالأسواق 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، أسعار الدواجن والبيض  في المزارع والأسواق ضمن نشرته الخدمية.

وارتفعت أسعار الدواجن عند مستوى 65 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وسجلت أسعار الدواجن الآن بالأسواق نحو 75 و80 جنيهًا للكيلو .

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض، كغيرهما من السلع، بالعديد من العوامل، من بينها زيادة العروض أو نقصه في الأسواق.

 

أسعار الدواجن اليوم

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 65 جنيهًا للكيلو في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 75 و80 جنيهًا للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 50 جنيه للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 60 و65 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 74 جنيها بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 85 و90 جنيه.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.

 

أسعار البيض اليوم


تراوح سعر البيض الأبيض بين 120 و130 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 125 و135 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 135 و140 جنيهًا للكرتونة.


أسعار الكتاكيت اليوم
 

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 7و10 جنيهات.

الكتكوت "ساسو":9 جنيهًا.

الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات.

كتكوت فيومي 9 جنيهاً  

بط مسكوفي 25 جنيهاً

بط مولر  25 جنيهاً

بط بيور  20 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات


أسعار البانيه والأوراك اليوم


سعر الأوراك: بين 80 و85 جنيهاً.

سعر البانيه: بين 200و220 جنيها.

سعر الكبد والقوانص: 12 جنيهات.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم


كيلو الأجنحة: بين 55  و60 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 170 جنيهًا.

سعر البط: 160 جنيهًا.

سعر الأرانب: 140 جنيهًا.

الدواجن أسعار الدواجن أسعار الدواجن والبيض الدواجن البيضاء الدواجن الساسو الكتكوت أسعار البانيه والأوراك اليوم أسعار أجنحة الدواجن اليوم

