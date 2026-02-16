قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ركلة جزاء ضائعة.. شوط أول سلبي بين برشلونة وجيرونا بالليجا

مجدي سلامة

انتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة وجيرونا، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 24 ببطولة الدوري الإسباني.

وشهدت الدقيقة 45+2، ضياع ركلة جزاء لفريق برشلونة بأقدام النجم لامين يامال.

تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: جيراد مارتين، إيريك جارسيا، باو كوبارسي، جول كوندي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، فيرمين لوبيز، داني أولمو.

خط الهجوم: رافينيا دياز، توريس، لامين يامال.

ويحتل فريق برشلونة وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.

فيما يحتل فريق جيرونا المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة.

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

وفاة الفنان الأمريكي روبرت دوفال

يحمي من سرطان المعدة.. نوع خضار يمنع أمراضا خطيرة إذا تناولته يوميا

