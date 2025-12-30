تعاود الارتفاع مجددًا.. أسعار الذهب الآن في مصر

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتعوض جزءًا من خسائرها السابقة، بعد أن كان المعدن النفيس قد تراجع إلى أدنى مستوياته في نحو أسبوعين، متأثرًا بعمليات جني الأرباح مع اقتراب نهاية العام.

وجاءت موجة التراجع الأخيرة في إطار ضغوط بيعية واسعة شهدتها أسواق المعادن النفيسة، عقب وصول الأسعار إلى مستويات مرتفعة خلال الفترات الماضية، قبل أن تعاود الارتفاع مجددًا.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

ويستعرض موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

وعلى مدار عام 2025، قدم الذهب أداءً قويًا، مسجلًا ارتفاعًا بنحو 66% حتى الآن، مدعومًا باتجاه البنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة، وتزايد التوقعات بمزيد من التيسير النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب التوترات الجيوسياسية، والطلب القوي من البنوك المركزية، وارتفاع الاستثمارات في الصناديق المتداولة بالبورصة

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4370 دولارًا.



سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5066 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5910 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6754 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 47.280 ألف جنيه.

وتوقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

في المقابل، يرجح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.