الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لتعوض جزءًا من خسائره .. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لتعوض جزءًا من خسائرها،  بعد أن هبط المعدن النفيس إلى أدنى مستوى له خلال أسبوعين.

وذلك في إطار جني الأرباح مع اقتراب نهاية العام، والتي دفعت إلى موجة تراجع واسعة في أسواق المعادن النفيسة من مستوياتها المرتفعة السابقة.
 

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 30-12-2025، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

سجل الذهب أداءً لافتًا خلال عام 2025، بارتفاعه بنحو 66% حتى الآن، مدفوعًا بخفض معدلات الفائدة وتزايد التوقعات بمزيد من التيسير النقدي من جانب الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب التوترات الجيوسياسية، والطلب القوي من البنوك المركزية، وزيادة الحيازات في الصناديق المتداولة في البورصة.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل  4361 دولارًا.


سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5070 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5915 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6760 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 47.320 ألف جنيه.

وتوقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

في المقابل، يرجح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.

