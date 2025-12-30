قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تدخل جراحي دقيق.. إنقاذ عين مريضة بمستشفى رمد المنصورة
وزير قطاع الأعمال يعلن الانتهاء الكامل من مصنع شركة النصر للسيارات
انقطاع الكهرباء خلال كلمة الرئيس السوري في حفل الإعلان عن العملة الجديدة
السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر في الشهداء.. صور
بعد قرار الصحة الأخير.. شروط ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين
قلبي اتحرق على صرخته.. خالة الطفل المخطوف بكفر الشيخ تكشف الحقيقة الكاملة بالفيديو
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن أقوى منتخب في بطولة أمم إفريقيا
وزير الصحة: مستشفي جامعة الجيزة صرح تعليمي يسهم في إعداد جيل جديد من الأطباء
تعديلات في مواعيد رحلات المترو بالخطين الأول والثاني لمدة أسبوع
تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين
ضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
مصرع عنصر إجرامى وضبط مخدرات بـ75 مليون جنيه في مداهمة لـ وكر ببنى سويف| صور
الذهب ينتعش من أدنى مستوى في أسبوعين.. والفضة تتعافى

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لتعوض جزءًا من خسائرها التي سجلتها في الجلسة السابقة، بعد أن هبط المعدن النفيس إلى أدنى مستوى له خلال أسبوعين، في أعقاب عمليات جني الأرباح مع اقتراب نهاية العام، والتي دفعت إلى موجة تراجع واسعة في أسواق المعادن النفيسة من مستوياتها المرتفعة السابقة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى 4364.20 دولار للأونصة، بعد أن كان قد سجل مستوى قياسي بلغ 4549.71 دولار للأونصة يوم الجمعة. وسجل المعدن الأصفر يوم الاثنين أدنى مستوياته منذ 17 ديسمبر، محققًا أكبر خسارة يومية منذ 21 أكتوبر. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير بنسبة 0.7% لتصل إلى 4375.50 دولار للأونصة.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في شركة «أواندا»، إن "الارتفاع السابق كان مفرطًا خلال الأسبوع الأخير، ما جعل المعادن النفيسة أكثر عرضة لضغوط تصفية المراكز الشرائية المموّلة بالرافعة المالية عند الهبوط". وأضاف أن مؤشرات القوة النسبية لكل من الذهب والفضة تراجعت من مناطق التشبع الشرائي 

وسجّل الذهب أداءً لافتًا خلال عام 2025، بارتفاعه بنحو 66% حتى الآن، مدفوعًا بخفض معدلات الفائدة وتزايد التوقعات بمزيد من التيسير النقدي من جانب الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب التوترات الجيوسياسية، والطلب القوي من البنوك المركزية، وزيادة الحيازات في الصناديق المتداولة في البورصة. ويتوقع المتعاملون خفض معدلات الفائدة مرتين على الأقل خلال العام المقبل، في ظل بيئة تتسم بانخفاض العوائد على الأصول التقليدية.

وفي المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.3% لتصل إلى 74.52 دولار للأونصة، بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولار في الجلسة السابقة، مسجلة مكاسب بنحو 154% منذ بداية العام، مدفوعة بإدراجها ضمن قائمة المعادن الأميركية الحرجة، وقيود المعروض، وتراجع المخزونات في ظل ارتفاع الطلب الصناعي والاستثماري.

أما البلاتين، فقد ارتفع بنسبة 1.1% إلى 2132.86 دولار للأونصة، بعد أن سجّل يوم الاثنين أكبر هبوط يومي له على الإطلاق عقب ملامسته مستوى قياسي مرتفع عند 2478.50 دولار للأونصة. كما ارتفع البلاديوم بنفس النسبة إلى 1634.29 دولار للأونصة، بعد أن تراجعت قيمته بنحو 16% يوم الاثنين.

وتوقع وونغ أن يستمر الاتجاه الصاعد على المدى الطويل لكل من الذهب والفضة، مستهدفًا مستويات 5010 دولارات للأونصة للذهب و90.90 دولار للأونصة للفضة خلال الأشهر الستة المقبلة.

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

واقعة كفر الشيخ

أمن كفر الشيخ يكشف ملابسات واقعة خطف طفل في سيارة ملاكي

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

جون ادوارد

وعود لم تُنفذ.. جون إدوارد يخرج عن صمته ويكشف سبب الأزمة المالية بالزمالك

الزمالك

أضا يكشف سبب إلغاء مران الزمالك المفاجئ... مستحقات اللاعبين وراء الأزمة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-12-2025

أرشيفية

افتتاح سوق اليوم الواحد بتخفيضات تصل لـ %20 في فيصل بالجيزة| فيديو

جانب من اللقاء

تصل لـ25%.. خبير يكشف أسباب انخفاض أسعار السيارات الفترة الأخيرة| فيديو

طفلة البراجيل

رصاصة طائشة تنهي حياة طفلة بالبراجيل وتحول الزفاف إلى مأتم.. التفاصيل كاملة

بأقل وقت ومجهود.. طريقة مبتكرة لتنظيف المطبخ بسرعة لا تصدق

بالصور

بأقل وقت ومجهود.. طريقة مبتكرة لتنظيف المطبخ بسرعة لا تصدق
طريقة مبتكرة لتنظيف المطبخ.. بسرعة لا تصدق في أقل وقت ومجهود
طريقة مبتكرة لتنظيف المطبخ.. بسرعة لا تصدق في أقل وقت ومجهود

لبناء العضلات وإنقاص الوزن.. اعرف الوقت المثالى لتناول البيض

لعضلات و إنقاص الوزن..ما هو الوقت المثالى لتناول البيض؟
لعضلات و إنقاص الوزن..ما هو الوقت المثالى لتناول البيض؟
لعضلات و إنقاص الوزن..ما هو الوقت المثالى لتناول البيض؟

5 خطوات لعمل قهوة الصباح المثالية في دقائق

قهوة الصباح
قهوة الصباح
قهوة الصباح

لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية

لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية
لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية
لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية

صورة من اللقاء المشترك

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

