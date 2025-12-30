الذهب ينتعش من أدنى مستوى في أسبوعين.. والفضة تتعافى

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لتعوض جزءًا من خسائرها التي سجلتها في الجلسة السابقة، بعد أن هبط المعدن النفيس إلى أدنى مستوى له خلال أسبوعين، في أعقاب عمليات جني الأرباح مع اقتراب نهاية العام، والتي دفعت إلى موجة تراجع واسعة في أسواق المعادن النفيسة من مستوياتها المرتفعة السابقة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى 4364.20 دولار للأونصة، بعد أن كان قد سجل مستوى قياسي بلغ 4549.71 دولار للأونصة يوم الجمعة. وسجل المعدن الأصفر يوم الاثنين أدنى مستوياته منذ 17 ديسمبر، محققًا أكبر خسارة يومية منذ 21 أكتوبر. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير بنسبة 0.7% لتصل إلى 4375.50 دولار للأونصة.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في شركة «أواندا»، إن "الارتفاع السابق كان مفرطًا خلال الأسبوع الأخير، ما جعل المعادن النفيسة أكثر عرضة لضغوط تصفية المراكز الشرائية المموّلة بالرافعة المالية عند الهبوط". وأضاف أن مؤشرات القوة النسبية لكل من الذهب والفضة تراجعت من مناطق التشبع الشرائي

وسجّل الذهب أداءً لافتًا خلال عام 2025، بارتفاعه بنحو 66% حتى الآن، مدفوعًا بخفض معدلات الفائدة وتزايد التوقعات بمزيد من التيسير النقدي من جانب الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب التوترات الجيوسياسية، والطلب القوي من البنوك المركزية، وزيادة الحيازات في الصناديق المتداولة في البورصة. ويتوقع المتعاملون خفض معدلات الفائدة مرتين على الأقل خلال العام المقبل، في ظل بيئة تتسم بانخفاض العوائد على الأصول التقليدية.

وفي المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.3% لتصل إلى 74.52 دولار للأونصة، بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولار في الجلسة السابقة، مسجلة مكاسب بنحو 154% منذ بداية العام، مدفوعة بإدراجها ضمن قائمة المعادن الأميركية الحرجة، وقيود المعروض، وتراجع المخزونات في ظل ارتفاع الطلب الصناعي والاستثماري.

أما البلاتين، فقد ارتفع بنسبة 1.1% إلى 2132.86 دولار للأونصة، بعد أن سجّل يوم الاثنين أكبر هبوط يومي له على الإطلاق عقب ملامسته مستوى قياسي مرتفع عند 2478.50 دولار للأونصة. كما ارتفع البلاديوم بنفس النسبة إلى 1634.29 دولار للأونصة، بعد أن تراجعت قيمته بنحو 16% يوم الاثنين.

وتوقع وونغ أن يستمر الاتجاه الصاعد على المدى الطويل لكل من الذهب والفضة، مستهدفًا مستويات 5010 دولارات للأونصة للذهب و90.90 دولار للأونصة للفضة خلال الأشهر الستة المقبلة.