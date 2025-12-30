قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخور أسقف بولس ساتي يستقبل سفير جامعة الدول العربية لدى الاتحاد الأوروبي للتهنئة بعيد الميلاد
أضا يكشف سبب إلغاء مران الزمالك المفاجئ... مستحقات اللاعبين وراء الأزمة
هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة
نداء من وزارة النقل للمواطنين: وعيكم هو الضمان الأول لسلامة مرفق المترو والـLRT
كيف واجه القانون جرائم السب والقذف على السوشيال ميديا
الفرح باظ.. محمد إمام يعلق على عدم حضوره حفل زفاف كروان مشاكل
ابتهاجا بفوز أحد المرشحين.. القبض على المتهم بإطلاق أعيرة نارية في قنا
دعاء صلاة الفجر للرزق والبركة في الأموال.. لا تغفل عنه بعد الأذان
وفاة نجم الأهلي السابق حمدي جمعة بعد صراع مع المرض
سيارة نقل.. الداخلية تكشف حقيقة تحذير شخص من السير بمدينة بدر
وصية نبوية بعد الفجر.. 4 عبادات داوم عليها حتى طلوع الشمس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

انخفاض سعر الذهب اليوم
انخفاض سعر الذهب اليوم
محمد صبيح

هبطت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 في مصر بشكل كبير داخل محلات الصاغة، حيث خسر سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 200 جنيه خلال يوم واحد، في تراجع لافت لأسعار المعدن الأصفر بمختلف أعيرته، وفق متوسط الأسعار المعلنة دون احتساب المصنعية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية، مستويات منخفضة بعد أن كان يتداول عند مستويات أعلى خلال تعاملات أمس، كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى مستوى 47040 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6720 جنيهًا للبيع و6685 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 6160 جنيهًا للبيع و6130 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5880 جنيهًا للبيع و5850 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5040 جنيهًا للبيع و5015 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3920 جنيهًا للبيع و3900 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 3360 جنيهًا للبيع و3345 جنيهًا للشراء.

تفاصيل أسعار الذهب داخل محلات الصاغة

بلغ سعر الأونصة اليوم نحو 209015 جنيهًا للبيع و207950 جنيهًا للشراء، فيما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 47040 جنيهًا للبيع و46800 جنيهًا للشراء.

وعلى الصعيد العالمي، سجل سعر الأونصة بالدولار نحو 4340.28 دولارًا، وفق أحدث البيانات المعلنة خلال تعاملات اليوم.

هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم

عيار الذهبسعر البيعسعر الشراء 
عيار 246720 جنيه6685 جنيه 
عيار 226160 جنيه6130 جنيه 
عيار 215880 جنيه5850 جنيه 
عيار 185040 جنيه5015 جنيه 
عيار 143920 جنيه3900 جنيه 
عيار 123360 جنيه3345 جنيه 
الاونصة209015 جنيه207950 جنيه 
الجنيه الذهب47040 جنيه46800 جنيه 
الأونصة بالدولار4340.28 دولار

وسجل سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 انخفاضًا كبيرًا داخل محلات الصاغة، في هبوط مفاجئ لأسعار المعدن الأصفر بمختلف أعيرته، حيث خسر سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 200 جنيه خلال يوم واحد، وفق متوسط الأسعار المعلنة دون احتساب المصنعية، ليسجل العيار الأكثر تداولًا في السوق تراجعًا ملحوظًا مقارنة بمستوياته السابقة.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5880 جنيهًا للبيع و5850 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 47040 جنيهًا للبيع و46800 جنيهًا للشراء، كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 6720 جنيهًا للبيع و6685 جنيهًا للشراء، وسجل عيار 22 نحو 6160 جنيهًا للبيع و6130 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5040 جنيهًا للبيع و5015 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3920 جنيهًا للبيع و3900 جنيهًا للشراء، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 3360 جنيهًا للبيع و3345 جنيهًا للشراء، كما سجلت الأونصة نحو 209015 جنيهًا للبيع و207950 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الأونصة عالميًا بالدولار نحو 4340.28 دولارًا، وذلك وفق آخر تحديثات الأسعار اليوم.

الذهب خسر سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 200 جنيه سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب اليوم في مصر سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 22 هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم تفاصيل أسعار الذهب داخل محلات الصاغة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

صورة أرشيفية

موعد انتهاء الدراسة بالترم الأول للصفين الأول والثاني الابتدائي |ماذا قررت التعليم؟

كروان مشاكل وزوجته

كروان مشاكل يحتفل بزفافه على ابنة سيد شعبان عبد الرحيم

سعر الذهب اليوم

الجرام يخسر 200 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2026 والأوراق المطلوبة

خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2026 والأوراق المطلوبة

ترشيحاتنا

هاني رمزي

يسرا تكشف سب عدم تواجدها لمساندة هاني رمزي في وفاة والدته

نانسي صلاح

من أحلى الممثلات على الشاشة.. نانسي صلاح تتحدث عن ردود فعل مسلسل 2 قهوة |خاص

جليلة محمود

الحالة تحت الملاحظة .. نجل جليلة محمود يكشف تطورات حالتها الصحية |خاص

بالصور

حصاد 2025.. أجمل ملكات الجمال العربيات الفائزات باللقب هذا العام

حصاد 2025: أجمل ملكات الجمال العربيات الفائزات باللقب هذا العام
حصاد 2025: أجمل ملكات الجمال العربيات الفائزات باللقب هذا العام
حصاد 2025: أجمل ملكات الجمال العربيات الفائزات باللقب هذا العام

سوبارو تكشف ملامح مشاركتها في معرض طوكيو 2026

سوبارو
سوبارو
سوبارو

هل تشعر برعشة يد مفاجئة؟.. أمراض خطيرة لا تتجاهلها

هل تشعر برعشة يد مفاجئة
هل تشعر برعشة يد مفاجئة
هل تشعر برعشة يد مفاجئة

فيديو صادم لمحاولة اختطاف طفل في وضح النهار يشعل السوشيال ميديا وشقيقه يتمسك به والأمن يفحص الواقعة.. خبيرة توجه نصائح مهمة للأطفال للتصدي لمحاولات الاختطاف

فيديو صادم لمحاولة اختطاف طفل في وضح النهار يشعل السوشيال ميديا وشقيقة يتمسك به والأمن يفحص الواقعة
فيديو صادم لمحاولة اختطاف طفل في وضح النهار يشعل السوشيال ميديا وشقيقة يتمسك به والأمن يفحص الواقعة
فيديو صادم لمحاولة اختطاف طفل في وضح النهار يشعل السوشيال ميديا وشقيقة يتمسك به والأمن يفحص الواقعة

فيديو

عازف العود هشام عصام

بعد أيام في العناية المركزة.. وفاة عازف العود هشام عصام

رمال باها الفيوم 2025

‏رمال باها 2025.. رالي سيارات في قلب الصحراء الغربية بمصر.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد