30 مليون جنيه.. عصابة دولية تنصب على مواطنين بزعم استثمار أموالهم فى الذهب والفضة

تمكنت الأجهزة الأمنية ضبط عناصر تشكيل عصابي دولي للنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم باستثمار أموالهم فى المشغولات الذهبية والفضية والأحجار كريمة مقابل أرباح مالية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عناصر تشكيل عصابى دولى يضم (15 شخص "13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية") تخصص نشاطهم الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بإستثمار أموالهم فى شراء المشغولات الذهبية والفضية والأحجار الكريمة بقيمة مالية أعلى من قيمتها الحقيقة مقابل منحهم أرباح أسبوعية على مستوى تصاعدى حال تمكنهم من استقطاب آخرين، وإمعاناً فى إقناع ضحاياهم وإضفاء الشرعية على نشاطهم الإجرامي قاموا بتأسيس شركة وإتخاذهم أحد المقرات بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة مكاناً لعقد لقاءات مع عملائهم والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية أمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (كمية من المشغولات الذهبية والفضية "مغشوشة وغير سليمة العيار وذات أختام دمغة وموازين "مقلدة" - إسطمبات شمعية لختم وتحديد عيار الذهب "مقلدة".. وتم تسليم المضبوطات للجهات المختصة لفحصها).. هذا وتقدر القيمة المالية لكافة المضبوطات بحوالى 30 مليون جنيه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق