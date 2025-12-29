قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025

محمد صبيح

سجلت أسعار الذهب في الكويت اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025 استقرارًا وفق متوسط الأسعار المعلنة بالدينار الكويتي، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 37.425 دينار، فيما سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 299.325 دينار، وذلك تبعًا لأسعار الصرف في السوق الكويتية.

أسعار أعيرة الذهب اليوم في الكويت

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 42.750 دينار

سعر جرام الذهب عيار 22 سجل 39.200 دينار

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 37.425 دينار

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 32.075 دينار

سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 24.950 دينار

سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 21.375 دينار

تفاصيل أسعار الذهب في السوق الكويتية

الذهب في الكويت

سجل جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث درجة النقاء، نحو 42.750 دينار داخل السوق الكويتية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 39.200 دينار، ويُستخدم هذا العيار في بعض المشغولات الذهبية.

وسجل جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا بين المستهلكين في الكويت، نحو 37.425 دينار.

أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل سعرًا بلغ 32.075 دينار، ويقبل عليه قطاع من المواطنين في المشغولات الذهبية الحديثة.

وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 24.950 دينار، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 حوالي 21.375 دينار.

وفيما يخص الوحدات الأكبر، سجلت الأونصة نحو 1330.050 دينار، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 299.325 دينار.

وسجل سعر الأونصة عالميًا نحو 4323.02 دولار.

