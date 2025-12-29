قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

شعبة الذهب: نتوقع أن تصل الأوقية 5 آلاف دولار في الربع الأول 2026

قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية إن الذهب خلال الأسبوع الماضي شهد طفرة ارتفاع وتخطى حاجز 4500 دولار للأوقية ووصل إلى 4550 دولارًا، واستمر طوال الأسبوع الماضي، وانعكس ذلك محليًا حيث ارتفعت الأسعار وتخطت حاجز 6 آلاف جنيه بالنسبة لعيار 21. واليوم حدثت عملية تصحيح على كافة المعادن بصفة عامة، وتأثر من ضمنها الذهب والفضة بنسب كبيرة، وبعض المعادن الأخرى، بنسبة 4.5% للذهب و8% بالنسبة للفضة.


وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا: "الوقت الراهن فرصة للشراء لتحقيق مكاسب مع الانطلاقة الجديدة".


ونصح ميلاد المواطنين مؤكدًا أن الاستثمار في الذهب طويل الأجل، قائلًا: "ما تهزكوش الانخفاضات دي، أنت كسبان على المدى الطويل، وهذا حدث في وقت سابق، وصل 4200 جنيه للجرام ثم تراجع إلى 3200 جنيه ثم صعد وتخطى 5 آلاف جنيه. أي مركز أو سعر يحققه الذهب حتى لو نزل بيرجع يحققه ويتخطاه".


وأردف: "أساسي في عام 2026 لازم يكون جزء من محفظتك ذهب لأنه مخزن للقيمة ولا يخيف حتى لو انخفض وقتيًا، لأنه سيعود للارتفاع، ولا تزال التوقعات تشير إلى حدوث طفرات سعرية في الربع الأول من العام القادم، وأتوقع أن تحدث طفرة في سعر الأوقية ليحقق 5000 دولار للأوقية".


وحول نصائحه للتفرقة بين الذهب الأصلي والمغشوش في الأسواق قال: “الخبرة ليست للمستهلك ليعرف التمييز بينهما، لكن لازم المستهلك يروح لحد يثق فيه، لمنشأة لها سجل تجاري وبطاقة ضريبية، وفاتورة للمشغولات. ما تشتروش من أي حد مجهول يبيع أي حاجة بسعر رخيص أو حد يقولك هنبيع بدون مصنعية، ابعدوا عنها وخدوا الطرق السليمة لضمان الحقوق وتحافظوا على فلوسكم”

