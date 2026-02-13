قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في 6 ساعات.. روسيا تعلن إسقاط 14 طائرة مسيرة أوكرانية
العالم يترقب حلقة النار.. كسوف شمسي الثلاثاء وتحذير صارم للناس
فتيات أجانب.. سقوط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب في المعادي
موعد شهر رمضان وبداية الصيام في 3 دول
مصطفى خاطر يكشف لـ صدى البلد تفاصيل شخصيته بمسلسل الكينج | خاص
إحياء طريق الحرير القديم تغيير لشكل حركة التجارة والملاحة عالميا..تفاصيل
بمناسبة شهر رمضان.. زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
الكرملين: موسكو لم تحدد موقفها من مجلس السلام
مصر والسودان نحو شراكة مائية وفنية.. "مذكرة تفاهم" مرتقبة لتحديث البنية التحتية والتحول الرقمي
تعديلات جذرية فى تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري الأبطال
شاهد.. الصور الأولى لـ تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم
الرائحة كشفت وفاة مسن داخل غرفته منذ ايام في مطروح
محافظات

استعدادًا لشهر رمضان .. اليوم افتتاح 8 مساجد جديدة في أسيوط

الدكتور عيد علي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط
الدكتور عيد علي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط
إيهاب عمر

أعلنت مديرية الاوقاف بمحافظة أسيوط عن افتتاح(8) مساجد بمناطق متفرقة على مستوى المحافظة، بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد والإنشاء، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ماديًا وروحيًا، واستعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.


ويأتي الافتتاح تحت رعاية الدكتور عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، الذي أكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن الاستعداد المبكر للشهر الكريم، وحرص المديرية على تهيئة المساجد وتجهيزها بالكامل لاستقبال المصلين بما يليق بقدسية بيوت الله.


وشملت أعمال الإحلال والتجديد خمسة مساجد، هي: مسجد السلام بقرية صنبو بمركز ديروط، ومسجد آل حامد، ومسجد قطب بكار بالمدينة الصناعية بقرية منقباد بمركز أسيوط، ومسجد الحاج علي بقرية الغريب بمركز ساحل سليم، ومسجد الرحمن الغربي بقرية المندرة بحري بمركز ديروط.
كما تضمنت أعمال الإنشاء والبناء ثلاثة مساجد جديدة، هي: مسجد الرضا بحوض دوينة بقرية بني رافع بمركز منفلوط، ومسجد الرحمن الرحيم بقرية بني عدي البحرية بمركز منفلوط، ومسجد بر الوالدين بقرية النواورة بمركز البداري.
وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أن خطة الإعمار لا تقتصر على الجانب الإنشائي فقط، بل تشمل أيضًا تكثيف الأنشطة الدعوية والقرآنية، وتفعيل الدروس والمقارئ والأنشطة التثقيفية، لتعزيز الوعي الديني الوسطي.


وأكد استمرار المتابعة الميدانية لكافة الأعمال، لضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة، بما يوفر بيئة إيمانية مناسبة لأهالي أسيوط خلال شهر رمضان المبارك، مشددًا على أن إعمار بيوت الله رسالة وطنية ودينية مستمرة.

مديرية الاوقاف مساجد وزارة الأوقاف شهر رمضان المبارك المساجد المصلين أخبار أسيوط مديرية الأوقاف بأسيوط افتتاح مساجد

