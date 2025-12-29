أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025

سجلت أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025 مستويات مستقرة وفق متوسط الأسعار المعلنة بالدينار الأردني، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 86.200 دينار، فيما سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 689.800 دينار، وذلك تبعًا لأسعار الصرف في السوق الأردنية.

أسعار أعيرة الذهب اليوم في الأردن

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 98.500 دينار

سعر جرام الذهب عيار 22 سجل 90.300 دينار

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 86.200 دينار

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 73.900 دينار

سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 57.500 دينار

سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 49.300 دينار

تفاصيل أسعار الذهب في السوق الأردنية

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 98.500 دينار داخل السوق الأردنية، ويعد الأعلى من حيث درجة النقاء بين الأعيرة المتداولة.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 90.300 دينار، ويُستخدم هذا العيار في بعض المشغولات الذهبية بالسوق المحلية.

وسجل جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا بين المستهلكين في الأردن، نحو 86.200 دينار.

أما جرام الذهب عيار 18 فقد بلغ سعره 73.900 دينار، ويقبل عليه قطاع من المواطنين في المشغولات الذهبية الحديثة.

وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 57.500 دينار، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 حوالي 49.300 دينار.

وفيما يخص الوحدات الأكبر، سجلت الأونصة نحو 3065.000 دينار، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 689.800 دينار.

وسجل سعر الأونصة عالميًا نحو 4323.02 دولار.