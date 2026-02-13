شاب عراقي يصنع سجادة صلاة من علم برشلونة

أثار شاب عراقي إستياء المتابعين عبر وسائل التواصل الإجتماعي على هامش مباراة برشلونة واتليتكو فى الدوري الإسباني.

وانتشرت صورة لشاب عراقي عبر وسائل التواصل الإجتماعي وهو يصنع سجادة صلاة من علم برشلونة على هامش اللقاء ويؤدى إحدي الصلوات.

وحقق فريق أتلتيكو مدريد فوزا ساحقا على حساب فريق برشلونة بنتيجة 4-0، في المباراة التي تقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وسجل إيريك جارسيا مدافع برشلونة الهدف الأول بالخطأ في مرماه في الدقيقة 7، وأضاف أنطوان جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 14 من إنطلاق المباراة.

وسجل أديمولا لوكمان الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 32 من تسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء في مرمى برشلونة.

وسجل جوليان ألفاريز الهدف الرابع في الدقيقة 45+3 من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، يوم 3 مارس القادم على ملعب سبوتيفاي كامب نو معقل البرسا.

ويجمع نصف النهائي الآخر من بطولة كأس ملك إسبانيا بين فريقي ريال سوسيداد وأتلتيك بيلباو، وقد فاز الأول بالأمس خارج ملعب بهدف دون رد، على أنا تقام مباراة العودة يوم 4 مارس المقبل في ملعب أنويتا معقل سوسيداد.