رمضان 2026.. سلوي عثمان: شخصيتي في كلهم بيحبوا مودي مختلفة عن أدواري السابقةl خاص
موعد طرح وحدات سكن لكل المصريين 8 .. كاملة التشطيب وتمويل عقاري
دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي
خلال 23 يوما.. سنتكوم تعلن انتهاء عملية نقل 5700 معتقل داعـ شي من سوريا إلى العراق
الداخلية: سيدتان و 7 رجال أجبروا شابا على ارتداء ملابس نسائية بسبب علاقة له مع ابنتهم
هل يجوز صيام اليوم الأخير من شعبان؟.. الإفتاء تجيب
حامد خلاف بطل العالم للألعاب البدنية للمرة السابعة.. صور
مؤلفات بيتهوفن وشوبرت وبرامز بقيادة نسائية ألمانية على المسرح الكبير
للتحصين من العين والحسد .. آيات قرآنية مكتوبة للحماية.. تعرف عليها
أول سؤال برلماني لوزير الاستثمار الجديد.. 5 ملفات ساخنة
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الجمعة 13-2-2026
نافذة الإنقاذ تضيق.. الأرض تقترب من البيت الزجاجي الساخن | ماذا يحدث ؟
حوادث

خلافات الجيرة.. القبض على طرفى مشاجرة القليوبية

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالقليوبية.

 بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 يناير المنقضى تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (4 أشخاص"2 منهم مصابان بكدمات وجروح ")، طرف ثان: (عامل "مصاب بجرح بالرأس") جميعهم مقيمين بدائرة المركز، بسبب خلافات بينهم حول الجيرة تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم بالضرب محدثين الإصابات المنوه عنها.

 أمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهما عقب الصلح بين الطرفين.



 

الأجهزة الأمنية مشاجرة التواصل الإجتماعى

