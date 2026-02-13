خلافات الجيرة.. القبض على طرفى مشاجرة القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 يناير المنقضى تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (4 أشخاص"2 منهم مصابان بكدمات وجروح ")، طرف ثان: (عامل "مصاب بجرح بالرأس") جميعهم مقيمين بدائرة المركز، بسبب خلافات بينهم حول الجيرة تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم بالضرب محدثين الإصابات المنوه عنها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهما عقب الصلح بين الطرفين.





