نصاب ينتحل صفة موظف بشركة كهرباء للإستيلاء على أموال المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال والإستيلاء على مبالغ مالية من خلال إدعاء نفوذ مزعوم بشركة كهرباء.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عنصر جنائى- مقيم بمحافظة القاهرة) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدعائه بعمله بإحدى شركات الكهرباء وإمتلاكه نفوذاً مزعوماً "على خلاف الحقيقة" وقدرته على توصيل عدادات كهرباء كودية لكافة الوحدات السكنية.



عقب تقنين الإجراءات أمـكـن ضبط المذكور .. وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وقيامه بالنصب على أحد المواطنين والحصول منه على مبلغ مالى نظير تركيب عدد 18عداد بوحدات سكنية بعقار مملوك له.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.





