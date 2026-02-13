نصبا على مواطنين.. القبض على القائمين على إدارة 17 شركة لإلحاق العمالة بالخارج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة 17 شركة لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص بنطاق محافظة الغربية.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (17 شركة "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج كائنة بنطاق محافظة الغربية) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، وإيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، والترويج لنشاطهم الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى .







عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات (18 شخص) وبحوزتهم (جوازات سفر للمواطنين وصور ضوئية منها - صور لعقود وتأشيرات وطلبات توظيف للعمل بالخارج – أكلاشيهات - إعلانات خاصة بالشركات – دفاتر بيانات راغبى السفر للعمل بالخارج – دفاتر إيصالات إستلام نقدية - مبالغ مالية متحصلة من نشاطهم الإجرامى - عدد من أجهزة الكمبيوتر وهواتف المحمول "بفحصهم تبين إحتوائهم على أدلة تؤكد نشاطهم الإجرامى")..وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.





