القبض على سائق ميكروباص طلب أجرة زيادة بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام قائد سيارة "أجرة" بإنزاله من السيارة لرفضه دفع تعريفة ركوب أزيد من المقررة بالدقهلية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (سائق "له معلومات جنائية" "لايحمل رخصة قيادة سارية" – مقيم بدائرة مركز شرطة بنى عبيد) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.






