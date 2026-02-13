قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

نصابان يجمعان من 15 مواطن 12 مليون جنيه بزعم إستيراد سيارات كهربائية من الخارج

مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين جنائيين بالقاهرة لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين راغبى إستيراد سيارات كهربائية لهم من الخارج.


 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عنصرين جنائيين – مقيمان بمحافظة القاهرة) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توفير سيارات كهربائية لهم من الخارج دون الوفاء بذلك، والترويج لنشاطهما الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
 

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (عقود حجز سيارات كهربائية من الخارج - دفاتر شيكات بنكية - أجهزة كمبيوتر- 6 هواتف محمول - تمثال متوسط الحجم "يشتبه فى أثريته - تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصه تنسيقاً والجهات المعنية" يتم إستخدامه فى عمليات النصب على المواطنين).

وبمواجهـــتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وأمكن الإستدلال على 15 مواطن من ضحاياهم، وبسؤالهم إتهموا المذكورين بالإستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت إجماليها (12,5 مليون) جنيه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



 

الأجهزة الأمنية عنصرين جنائيين النصب سيارات كهربائية

