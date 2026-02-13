هتقفوا أمام ربنا.. الدردير يعلق على واقعة شاب القليوبية

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير، على واقعة التعدي على شاب وإجباره على ارتداء ملابس نسائية “ بدلة رقص”، مع الاعتداء عليه بالضرب في أحد الشوارع وأمام المارة نهارًا.

وكتب الدردير عبر فيسبوك: "كلمتين في زوري أولا أنا منزلتش الفيديو ولا هنزله في التعليقات مش هساهم في فضيحة شاب باين عليه إنه اتهرى ضرب لحد ما وصل لدرجة المسالمة بالشكل ده واختارت الصورة اللى مش ظاهر فيها وشه!!".

وتابع: "الحكاية إنه اتقدم لبنتهم أكتر من مرة وهما رفضوه لحد هنا الدنيا تمام والواد داخل البيت طالب الحلال هما بقى عشان ينهوا الموضوع قرروا يكسروه قدام حبيبته ويلبسوه بالشكل ده و يزفوه.. أيا كان السبب حتى لو القصة دى مش حقيقية انتوا اللى اتكسرتوا مش هو حسابكم في الارض وعند رب الارض عظيم".

وأضاف: “الفيديو مؤلم ياللى مفيش في قلوبكم رحمة ولا في عقلكم فكر انكم هتقفوا قدام اللى اقوى منكم وهتتحاسبوا علي الفعل ده”.

وقالت والدة إسلام، ضحية واقعة الاعتداء بالقليوبية، إن أسرتها تفاجأت باقتحام مجموعة من الشباب منزلهم بحثًا عن نجلها، قائلة: "دخلوا علينا وقالوا عايزين إسلام في شغل"، قبل أن يقوم نحو 10 شباب باصطحابه بالقوة مستخدمين أسلحة بيضاء.

وأوضحت الأسرة خلال بث مباشر مع صدى البلد أن سبب الاعتداء يرجع إلى علاقة عاطفية بين إسلام وشقيقة أحد المتهمين، مشيرة إلى أن الجناة قاموا بإجباره على ارتداء بدلة رقص، وأطفأوا السجائر في جسده، ثم طافوا به في شوارع القرية بهدف التشهير به.

وأكدت الأسرة أن ما حدث يمثل اعتداءً وتعذيبًا وتشويهًا للسمعة، مشددة على أن "ابننا حتى لو غلط، في قانون يحاسبه مش التشهير والتعذيب".