مديرية العمل: 30 من شباب وأبناء بني سويف تسلموا عقود عمل بالأردن

تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سلمت مديرية العمل بالمحافظة، برئاسة المهندس أحمد العربي، عدد 30 عقد عمل لعدد من الشباب من أبناء المحافظة، تمهيدًا لسفرهم للعمل بالأردن، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير فرص عمل لائقة والحد من البطالة، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب داخل وخارج البلاد.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي ملف مواجهة البطالة أولوية قصوى، ونسعى من خلال التنسيق المستمر بين أجهزة المحافظة ووزارة العمل إلى إتاحة فرص عمل حقيقية تتناسب مع مهارات الشباب وقدراتهم، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير مصادر دخل مستقرة، مشيرًا إلى أن توفير فرص العمل الخارجية يأتي وفق ضوابط قانونية تضمن حقوق العمال وتحفظ كرامتهم.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة العمل، أن تسليم عقود العمل يأتي في إطار التعاون مع وزارة العمل والجهات المعنية، ووفقًا لاحتياجات سوق العمل الأردني، حيث تم التأكد من استيفاء المتقدمين لكافة الشروط المطلوبة، ومطابقة العقود للضوابط المنظمة للعمل بالخارج، بما يضمن توفير فرص عمل آمنة ومستقرة لشباب المحافظة.