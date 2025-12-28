مستشفيات جامعة بني سويف تنجح في إجراء 18 عملية مناظير متقدمة

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، نجاح مستشفيات الجامعة في إجراء 18 عملية مناظير متقدمة في تخصص أمراض النساء والتوليد، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحة المناظير وأمراض النساء والتوليد على مدار يومين متتاليين. جاء ذلك في إطار طفرة نوعية تهدف إلى تطوير الخدمات الطبية وتبادل الخبرات العلمية مع الكيانات الطبية المتخصصة، وبإشراف الدكتور هاني حامد ، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وأكد الدكتور طارق علي، أن هذا الإنجاز يعكس التزام الجامعة بدورها المجتمعي في تقديم خدمة طبية متطورة تماشياً مع رؤية الدولة لتطوير المنظومة الصحية، مشيراً إلى أن الجامعة تحرص دائماً على استقدام أحدث التقنيات الجراحية وفتح آفاق التعاون مع الجمعيات العلمية الكبرى، بما يضمن توفير أدق الجراحات لأهالي المحافظة وصعيد مصر بأعلى معايير الأمان والجودة الطبية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هاني حامد، عميد كلية الطب، أن العمليات الـ 18 التي أُجريت تميزت بالتنوع والتعقيد الطبي، حيث شملت استئصال حالات رحم وأورام ليفية باستخدام منظار البطن ومنظار الرحم، بالإضافة إلى تصليح عيوب خلقية بالرحم مثل الحاجز الرحمي والرحم على شكل حرف T))، واستئصال لحميات وفصل قنوات فالوب، فضلاً عن المناظير التشخيصية، لافتاً إلى أن هذا التعاون مع الجمعية المصرية لجراحة المناظير يمثل إضافة قوية لتدريب الكوادر الطبية بالجامعة على أحدث البروتوكولات العالمية.

وفي سياق متصل، أعرب الدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي للمستشفيات، عن فخره بالأداء المتميز للأطقم الطبية، مؤكداً أن الاعتماد على جراحات المناظير المتقدمة يأتي ضمن خطة المستشفى للارتقاء بمستوى الأداء الطبي، لما تتميز به هذه الجراحات من سرعة تعافي المرضى وتقليل فترة الإقامة بالمستشفى والحد من المضاعفات الجراحية. وأضاف أن إدارة المستشفيات مستمرة في تسخير كافة الإمكانيات التقنية لدعم الأقسام التخصصية وتقديم خدمات علاجية تليق بالمواطن.