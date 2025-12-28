أخبار بني سويف| المحافظ يدعم التكتلات الحرفية والتراثية.. ويُكلف رئيس المدينة بمتابعة إصلاح كسر خط مياه

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بني سويف: دعم التكتلات الحرفية والتراثية أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، أهمية دعم التكتلات الحرفية والتراثية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من المقومات البيئية والثقافية التي تتميز بها قرى المحافظة، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب والمرأة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشددًا على ضرورة التكامل بين الجهات التنفيذية والشركاء التنمويين لتحويل هذه الحِرف إلى أنشطة اقتصادية منتجة وقابلة للتسويق محليًا ودوليًا.



350 محضرًا لمخالفات بالمخابز ومحطات في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 20 إلى 26 ديسمبر 2025، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

محافظ بني سويف يُكلف رئيس المدينة بمتابعة إصلاح كسر خط مياه بشارع 17

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمتابعة الإجراءات التي تقوم الجهات المعنية من شركة المياه والوحدة المحلية، بشأن إصلاح كسر بخط مياه الرئيسي بشارع 17 أمام المستشفى التخصصي بجوار إدارة الأملاك بمدينة بني سويف ،

وتنفيذا لتكليفات المحافظ،توجه رئيس المدينة محمد بكري برفقة مسؤولي الإدارة العامة للمرور،للإشراف على الإجراءات التي تنفذها شركة مياه الشرب،لإصلاح الكسر، وتابع الإجراءات الجاري تنفيذها لحل المشكلة، حيث تم الدفع بطاقم فني من الشركة لموقع الكسر، والقيام بأعمال الإصلاح ورفع المخلفات وكسح المياه الناتجة عن الكسر.