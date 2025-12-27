محافظ بني سويف يُكلف رئيس المدينة بمتابعة إصلاح كسر خط مياه بشارع 17

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمتابعة الإجراءات التي تقوم الجهات المعنية من شركة المياه والوحدة المحلية، بشأن إصلاح كسر بخط مياه الرئيسي بشارع 17 أمام المستشفى التخصصي بجوار إدارة الأملاك بمدينة بني سويف ،

وتنفيذا لتكليفات المحافظ،توجه رئيس المدينة محمد بكري برفقة مسؤولي الإدارة العامة للمرور،للإشراف على الإجراءات التي تنفذها شركة مياه الشرب،لإصلاح الكسر، وتابع الإجراءات الجاري تنفيذها لحل المشكلة، حيث تم الدفع بطاقم فني من الشركة لموقع الكسر، والقيام بأعمال الإصلاح ورفع المخلفات وكسح المياه الناتجة عن الكسر.

و أشار رئيس المدينة إلى توجيهات المحافظ"د.محمد هاني غنيم"بتواجد التنفيذيين المعنيين لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه،مع التوجيه بالتنسيق مع المرور والوحدة المحلية لتحقيق السيولة المرورية بمحيط أعمال الإصلاح،ومتابعة جاهزية شركة المياه للدفع"عند الحاجة" بسيارات مياه الشرب لسد احتياجات المواطنين في المناطق المتأثرة (المستشفى التخصصي والنفسي ومدرسة الدعوة وبني عطية ) لحين الانتهاء من الإصلاح

من ناحية أخرى وبتكليف من المحافظ ، انتقل رئيس المدينة لمتابعة تداعيات سقوط شجرة متهالكة أمام مدرسة الأقباط الإعدادية بمدينة بني سوبف ،بدون إصابات أو خسائر سوي حدوث ميل في عدد 2 عامود من أعمدة الإنارة وغلق الطريق ، حيث تم عمل كردون أمني ومروري بمحيط سقوط الشجرة

وتم استدعاء المختصين من إدارة الحدائق وقسم الكهرباء الداخلية بالوحدة المحلية والمعنيين من قطاع الكهرباء وشرطة البندر، وجار حاليا استعدال العامودين المتأثرين وشد الأسلاك وتأمينها ورفع مخلفات الشجرة بعد تقطيعها تمهيداً لفتح الشارع وإعادة الحركة لطبيعتها وإعادة التيار في غضون ساعة على أقصي تقدير