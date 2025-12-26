أخبار بني سويف| المحافظ يهنئ الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد.. واستقبال 2880 حالة بعيادات الأسنان بالجامعة

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بني سويف يُهنئ الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد والعام الجديد

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،نيافة القُمص"بولس فهمي" وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك ببني سويف، بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، حيث أعرب عن خالص تهانيه القلبية وأرق الأًمنيات الطيبة بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي يوافق 25 ديسمبر 2025 " للطائفة الكاثوليكية " ، فضلا عن تقديم التهنئة بحلول العام الميلادي الجديد 2026.

كما بعث محافظ بني سويف برقية تهنئة لنيافة الأنبا توماس عدلي"مطران الأقباط الكاثوليك لمحافظات الجيزة وبني سويف والفيوم " هنأه خلاله بهاتين المناسبتين ، داعيا المولى عزوجل أن يُعيدهما على نيافته وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والرخاء ، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

رئيس جامعة بني سويف: استقبال 2880 حالة بعيادات الأسنان خلال ديسمبر

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، استقبال عيادات كلية طب الفم والأسنان بالجامعة نحو 2880 حالة خلال شهر ديسمبر، مؤكداً أن هذا الإقبال يعكس الثقة الكبيرة في مستوى الخدمات الطبية التي تقدمها الجامعة للمجتمع المحلي، ودورها الفاعل في توفير رعاية صحية متميزة لأبناء محافظة بني سويف والمحافظات المجاورة.

إنجاز جديد يضاف إلى سجل النجاحات.. جامعة بني سويف من أفضل 100 جامعة في التصنيف العربي لعام 2025

أعلن الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل نجاحات الجامعة المتنامي، حيث أدرجت الجامعة ضمن قائمة أفضل 100 جامعة عربية في التصنيف العربي للجامعات (AUR 2025)، كما احتلت المركز الـ26 على مستوى الجامعات المصرية، والمركز الـ86 عربيًا من بين 285 جامعة مشاركة، في مؤشر يعكس التحسن المستمر في أدائها الأكاديمي والإداري.

وأكد رئيس الجامعة ، ان هذا الإنجاز يعكس الجهود الكبيره التي تبذلها الجامعة على كافة المستويات، ويؤكد أننا نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتنا في أن نكون من الجامعات الرائدة عربيًا وإقليميًا، لافتا إلى ان هذا التصنيف يعتمد على أربعة محاور رئيسية تشمل جودة التعليم، والبحث العلمي، والابتكار والريادة، وخدمة المجتمع، مما يعكس التزام الجامعة بتطبيق معايير التميز في مختلف أنشطتها.