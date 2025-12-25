محافظ بني سويف يُنيب رؤساء المراكز في افتتاح 3 مساجد.. غدا

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،رؤساء الوحدات المحلية ،في افتتاح 3 مساجد"بعد إحلالها وتجديدها"بمركزي الواسطى وبني سويف ،بتكلفة إجمالية زادت عن 4 مليون و200 ألف جنيهاً،وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله





حيث من المقرر أن يشهد" غداً الجمعة" افتتاح مسجدين بمركز بني سويف ( مسجد الإيمان بقرية بني عفان ، مسجد عبد الله بن مسعود بقرية الكوم الأحمر) ومسجد الحمايدة بمناشي أبوصير التابعة لمجلس قروي أبوصير الملق غروب مركز الواسطى