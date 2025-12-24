قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تكليفات وتوجيهات وقرارات في اللقاء المفتوح لحافظ بني سويف مع المواطنين

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،إعانة عاجلة "لسيدة مقيمة بمدينة بني سويف"تعول أسرة مكونة من 3 أطفال في مراحل التعليم المختلفة ، مراعاة لظروفها الأسرية والمادية والصحية الحرجة ، خاصة وأنها تتلقى علاجاً بسبب إصابتها بمرض مزمن " روماتويد مفصلي"،وتمر بظروف أسرية حرجة بعد فصل زوجها من عمله إثر تعثره في سداد قروض مستحقة لأحد البنوك وما تم ترتب عليه من حبس لعدم القدرة على السداد ،حيث وجه المحافظ التضامن باتخاذ ما يلزم من خطوات لصرف معاش تضامني بعد استيفاء كافة الأوراق والإجراءات المطلوبة ، بجانب التنسيق مع المجتمع المدني لتوفير بضاعة للكشك الذي تمتلكه الأسرة ويعتبر مصدر الدخل الوحيد في الوقت الحالي لها
كما كلف محافظ بني سويف التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية،للمُساهمة في سداد باقي المبلغ المستحق عن تكاليف إجراء عملية جراحية "زرع كُلي" لشاب يبلغ من العمر 23 عاماً مقيم بإحدى قرى مركز بني سويف،بعد  مساهمة عدد من الجمعيات بتحمل  جزء كبير من إجمالي تكلفة العملية ، وذلك بالإضافة إلى صرف إعانة عاجلة من المحافظة مراعاة  لظروف الأسرة المادية والاجتماعية،خاصة بعد وفاة شقيقة الشاب البالغة من العمر 27 عاماً بعد معاناتها بمرض الفشل الكلوي

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح"اليوم الأربعاء"ضمن سلسلة عقد اللقاءات الأسبوعية،التي يعقدها المحافظ،لمناقشة الحلول والبدائل المناسبة لمشكلات وشكاوى ومطالب واحتياجات المواطنين فى مختلف المرافق الخدمية والقطاعات الحيوية ،وذلك فى وجود المختصين من وكلاء الوزارة والمسؤولين التنفيذيين المعنيين لسرعة طرح الحلول وتنفيذها،مع متابعة ذلك من خلال مكتب المحافظ لضمان استمرارية وتنفيذ الحلول المتفق عليها فى أسرع وقت ممكن

استمع المحافظ"خلال اللقاء"للشكوى التي تقدم بها عدد من أهالي قرية كفر الجزيرة بمركز ناصر،من تباطؤ المقاول في توصيل خدمة الصرف الصحي لمنازلهم بأحد الشوارع ،حيث أوضح مسؤولو فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي،أنه يجرى العمل حاليا في 30 مترا من الشارع البالغ إجمالي طوله 600 متراً،ومطلوب التنسيق لتعاون الأهالي لعمل تعلية وتسوية وتمهيد ببعض أجزاء من الشارع،حيث وجه المحافظ مسؤولي الهيئة بتكثيف العمل وإعداد تقرير بالأعمال المنفذة وفق المواصفات القياسية المطلوبة فنيا

وجه المحافظ مسؤولي الوحدة المحلية بالتنسيق مع شركة المياه باتخاذ ما يلزم حيال الشكوى التي تقدم بها أحد أهالي عزبة مطيريد بمركز ناصر ، من وجود مياه مجهولة المصدر بمدخل منزله "محتمل أن تكون مياه جوفية"، حيث تم تكليف شركة المياه بتحليل عينة من المياه لمعرفة مصدرها، بجانب قيام الوحدة المحلية بمتابعة كسح وسحب المياه ، والتي ترجح أنها ناتجة عن كسر سابق " تم إصلاحه " في بعض المواسير ،لكن تزامناً مع بداية فصل الشتاء  "مازالت المنطقة مشعبة بالمياه  

وفيما يتعلق بمطلب تقدم به عدد من أهالي منطقة الجزيرة، يلتمسون فيه فتح شارع"عرضه 21م" وهو امتداد شارع الشعراوي من الجانب الغربي بمركز سمسطا،كلف المحافظ مسؤولي التخطيط العمراني والوحدة المحلية بدراسة المطلب،حيث أفاد مدير التخطيط أن الشارع يحتاج لمراجعة دقيقة لتحديد معالمه وحدوده، فيما أضاف رئيس المدينة أنه تم تمهيد الشارع وتسويته وسيتم رفع الإشغالات  منه ، تمهيدا لعمل الرفع المساحي له ، على أن يتم التنسيق لإدراجه في خطة الرصف القادمة

وكلف المحافظ التخطيط العمراني والتفتيش بمعاينة محل الشكوى بشان قيام أحد المواطنين ببناء سلم مساحته متر ونصف المتر في الشارع أمام منزله_بقرية قلها التابعة لمجلس قروي النويرة مركز اهناسيا_مما يعوق حركة السير"بحسب ماورد بالشكوى" ، حيث وجه المحافظ بالمعاينة ومراجعة الرخصة ، وإعداد تقرير في ضوء المعاينة لاتخاذ مايلزم وفق القانون

بني سويف ببا الفشن

