مدبولي يحسم الجدل: كيف سيؤثر اتفاق صندوق النقد على معيشة المصريين؟
بمقدم 100 ألف جنيه| موعد حجز شقق الإسكان الجديدة 2025 وتقسيط حتى 20 عاما
مدبولي: مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة.. دعم بنية الكهرباء أنقذنا من انقطاع الخدمة.. بنينا دولة حديثة رغم التحديات
مدبولي: مصر في 2014 كانت "شبه محطمة".. والآن نحن على أرض صلبة
الدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة أبوقمرة شمال دارفور
وزير المالية: المفاوضات مع صندوق النقد إيجابية.. وأولوية قصوى لخفض الدين وأعباء أجهزة الموازنة
محمد سامي يزور لوكيشن الست موناليزا ويفاجئ مي عمر
لجنتان من المنشآت الآيلة للسقوط والحي لمعاينة عقار إمبابة المنهار
بنظام "حق الانتفاع".. خطة حكومية لتحويل مباني وسط القاهرة إلى فنادق عالمية
الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل سقوط مدير العلاقات العامة بوزاة البيئة
تعرف على أسماء مصابي ومتوفي حادث انقلاب سيارة ميكروباص في أسوان
مدبولي: ملف الدين على رأس أولويات الدولة.. ولن نُحمل المواطن أعباء إضافية
توفير 38 تعاقدا لذوي الإعاقة: محافظ بني سويف يناقش تقرير متابعة نتائج الملتقى التوظيفي

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية الاستمرار في دعم المبادرات والفعاليات التي تستهدف توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب والمرأة وذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن التمكين الاقتصادي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى المعيشة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يتسق مع أهداف رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل باعتبارهم طاقة منتجة وعنصرًا فاعلًا في المجتمع.

جاء ذلك خلال مناقشته التقرير الذي عرضته الأستاذة سلمى فتحي مدير الاستثمار بديوان عام المحافظة، بشأن ثمار ونتائج الملتقى التوظيفي الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع جمعية مستثمري المناطق الصناعية مطلع الشهر الجاري، بمشاركة 20 مصنعًا وشركة من المناطق الصناعية المختلفة، بهدف توفير فرص عمل للشباب والمرأة وذوي الإعاقة، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، ودعمًا لحملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وبالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمن خطة المحافظة لدعم وتمكين مختلف شرائح المجتمع اقتصاديًا.

وأوضح التقرير أن الملتقى أسفر عن التعاقد مع 38 شخصًا من ذوي الإعاقة، إلى جانب توفير عدد من المميزات الداعمة لهم، شملت دعمًا صحيًا وماديًا، فضلًا عن إتاحة العديد من فرص العمل للشباب من الجنسين في مجالات ومهن متنوعة، شملت عمال إنتاج، عمال جودة، فنيين ميكانيكا، فنيين كهرباء، سائقين كلارك، مهندسي إنتاج، مهندسي كهرباء، أمناء مخازن، مشرفين، إداريين، فنيي صيانة، عمال نسيج، مهندس جودة، كهرباء كنترول، تخطيط ومتابعة، عمالة متنوعة، وفنيين، بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل بالمناطق الصناعية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على العمالة المدربة.

كما أشار التقرير إلى أن الملتقى شهد إطلاق وتنفيذ مبادرة مقدمة من شركة Hi Deep AI تحت رعاية محافظ بني سويف، تستهدف تدريب الخريجين وطلاب السنوات النهائية لمدة 3 أشهر في التخصصات التكنولوجية ومجالات الأعمال، بهدف صقل مهاراتهم العملية وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل الحديثة، وذلك في مجالات تكنولوجيا المعلومات مثل Front-End Development وBack-End Development وMobile Development وDatabase Engineering وDevOps وQuality Assurance (QA)، إلى جانب تخصصات الأعمال والتسويق الرقمي في مجالات Digital Marketing وSales Marketing، بما يعزز من فرص توظيفهم مستقبلًا ويدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الرقمي.

