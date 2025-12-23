قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو العينين يهنئ حسام موافي لحصوله على جائزة الدولة التقديرية في عيد العلم
ليبيا .. العثور على جثث رئيس أركان حكومة الدبيبة ومرافقيه قرب أنقرة
ننشر تفاصيل 6 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم
هند صبري تنعى محمد عبد الحميد : كنت أحس على كرسيه إني في يد أمينة.. ورسم أغلب أدواري
تونس تتقدم على أوغندا بثنائية في الشوط الأول بأمم أفريقيا
مفاجأة.. حيثيات النقض في قضية إدانة غادة والي بسرقة لوحات الفنان الروسي
غضب أوسيمين بعد استبداله في فوز نيجيريا على تنزانيا بأمم أفريقيا 2025
7 قرارات جديدة لمجلس إدارة الأهلي
الموت موقف صعب.. رد دار الإفتاء على واقعة تصوير أحمد الفيشاوي
وزير العدل التركي: فتح تحقيق في سقوط طائرة الحداد ومرافقيه بأنقرة
وزير الداخلية التركي: السلطات وصلت إلى حطام طائرة رئيس الأركان الليبي في هيمانا قرب أنقرة
ليبيا .. الدبيبة ينعى رئيس أركان حكومته ومرافقيه ضحية تحطم طائرتهم قرب أنقرة
محافظات

أوقاف بني سويف تعقد دورة توعوية عن قضية الغُرم للواعظات

بني سويف : محمد عبدالحليم

عقدت مديرية أوقاف بني سويف دورة توعوية متخصصة حول قضية الغارمين والغرامات للواعظات، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، في إطار الدور المجتمعي والدعوي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف.

وحاضرت في الدورة  علياء مصطفى، مسؤول أول بمؤسسة مصر الخير – مكتب بني سويف، حيث تناولت آليات التعامل مع قضايا الغارمين، ودور مؤسسات المجتمع المدني في دعمهم، وسبل الوقاية من الوقوع في الغُرم، مع عرض نماذج واقعية وجهود المؤسسة في هذا الملف الإنساني المهم.

وتناولت الدورة التعريف بقضية الغارمين من منظور شرعي وإنساني، وبيان خطورتها وآثارها الاجتماعية، مع التأكيد على أهمية الوعي المجتمعي في الوقاية من الوقوع في الغُرم، ودور الواعظات في نشر ثقافة الوعي الرشيد، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأكد الدكتور عاصم قبيصي خلال كلمته أن قضية الغارمين والغارمات من القضايا المجتمعية الملحّة التي تتطلب تضافر الجهود بين المؤسسات الدينية والمجتمعية، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به الواعظات في الوصول إلى الأسرة والمجتمع، وبما يمتلكن من تأثير مباشر في التوعية والإرشاد وحماية المجتمع من الوقوع في براثن الديون.

كما وجّه فضيلته الشكر لمؤسسة مصر الخير على تعاونها المثمر وجهودها الملموسة في دعم الغارمين، مؤكدًا أن هذه الدورة تأتي ضمن خطة وزارة الأوقاف لتأهيل الواعظات علميًا ومجتمعيًا، وتمكينهن من أداء رسالتهن الدعوية والإنسانية على أكمل وجه.

وتأتي هذه الدورة تأكيدًا على حرص وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف بني سويف على القيام بدورها في معالجة القضايا المجتمعية، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يحقق الاستقرار الأسري والتكافل الاجتماعي.

بني سويف اوقاف بني سويف محافظة بني سويف

سرطان البروستاتا
ندوة تثقيفية
محافظ الشرقية
رفع اشغالات
