محافظ بني سويف يعتمد مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية

اعتمد محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم ، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025/ 2026 لصفوف وسنوات النقل بمختلف ونوعيات المراحل والشهادة الإعدادية ، والتي من المقرر أن تبدأ الامتحانات خلالها 10 يناير المقبل ، وتختتم 22 الشهر ذاته .

أوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، أمل الهواري ، أنه تقرر عقد امتحانات الصفين الثالث و الرابع الابتدائي في الفترة من 10 إلى 14 يناير المقبل ، بينما تعقد امتحانات الصفين الخامس والسادس من نفس المرحلة في الفترة من 11 إلى 15 الشهر ذاته ، فيما تعقد إمتحانات التعليم المجتمعي للصفوف الأول والثاني والثالث"، من 10 إلى 14يناير 2025 ، والصفوف الرابع والخامس والسادس من 11 إلى 15الشهر ذاته.

أضافت أن امتحانات سنوات النقل للصفين الأول والثاني بالمرحلة الإعدادية "عام ومهني وتربية خاصة صم أمل للصم، " تعقد في الفترة من 10 إلى 14 يناير 2026، فيما تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية (الصف الثالث الإعدادي "عام ومهني " وتريبة خاصة أمل للصم ونور للمكفوفين )في الفترة من 17 إلى 22 الشهر ذاته .. وبالنسبة لامتحانات التربية الخاصة "أمل للصُمّ"، فقد تقرر عقد امتحانات الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي في الفترة من 10 إلى 14 يناير 2026، والصفين الأول والثاني الإعدادي من 10 إلى 14 يناير 2026 ، وامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الفني في الفترة من 10 إلى 15 ينابر 2026.

وتابعت أن امتحانات التربية الخاصة للمكفوفين ، للصف الثالث الابتدائي تعقد من 10 إلى 13 يناير المقبل ، والصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي والصفين الأول والثاني الإعدادي في الفترة من 10 إلى 14 الشهر ذاته ، فيما تبدأ امتحانات المواد التي لا تُضاف للمجموع لسنوات النقل بالمرحلة الثانوية العامة في الفترة من 3 إلى 5 يناير المقبل ، على أن تُستكمل باقي الامتحانات للصفين في الفترة من 10 إلى 15 الشهر ذاته، بينما تعقد إمتحانات صفوف النقل للتعليم الفني والمزدوج في الفترة من 10 إلى 22 يناير 2026، فيما تعقد امتحانات المواد "خارج المجموع" أيام ( 3 و4 و5 يناير) بمعرفة إدارات التعليم ، حيث ستعقد الامتحانات بنظام الفترة الواحدة بسبب قصر فترة النهار ومراعاة أي تغير في الأحوال الجوية.

