محافظ بني سويف يعتمد مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي
الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة لعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية بشرط واحد
القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية 2025
نتنياهو يلتقي رئيس الوزراء اليوناني في القدس
أمطار وشبورة كثيفة تضرب عدة مناطق .. والأرصاد تحذر من صقيع الثلاثاء
تراجع منتخب مصر مركز.. فيفا يكشف عن التصنيف العالمي للمنتخبات
دعاء صلاة المغرب.. لا تفوت دعوات تجلب لك خيري الدنيا والآخرة
وزير الري: ننتقل لأسلوب أكثر كفاءة يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه
رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات حياة كريمة بالجيزة .. غدا
بعد انطلاقها أمس.. تردد القنوات المجانية الناقلة لبطولة أمم أفريقيا
نجل مسن المترو: الفيديو المتداول لا يعكس الحقيقة الكاملة لواقعة.. خاص
في ساحة الطيب .. الأزهر ينجح في إخماد فتنة ثأرية بالصعيد بين عائلتين بقنا
محافظات

أ ش أ

اعتمد محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم ، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025/ 2026 لصفوف وسنوات النقل بمختلف ونوعيات المراحل والشهادة الإعدادية ، والتي من المقرر أن تبدأ الامتحانات خلالها 10 يناير المقبل ، وتختتم 22 الشهر ذاته .

 أوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، أمل الهواري ، أنه تقرر عقد امتحانات الصفين الثالث و الرابع الابتدائي في الفترة من 10 إلى 14 يناير المقبل ، بينما تعقد امتحانات الصفين الخامس والسادس من نفس المرحلة في الفترة من 11 إلى 15 الشهر ذاته ، فيما تعقد إمتحانات التعليم المجتمعي للصفوف الأول والثاني والثالث"، من 10 إلى 14يناير 2025 ، والصفوف الرابع والخامس والسادس من 11 إلى 15الشهر ذاته.

أضافت أن امتحانات سنوات النقل للصفين الأول والثاني بالمرحلة الإعدادية "عام ومهني وتربية خاصة صم أمل للصم، " تعقد في الفترة من 10 إلى 14 يناير 2026، فيما تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية (الصف الثالث الإعدادي "عام ومهني " وتريبة خاصة أمل للصم ونور للمكفوفين )في الفترة من 17 إلى 22 الشهر ذاته .. وبالنسبة لامتحانات التربية الخاصة "أمل للصُمّ"، فقد تقرر عقد امتحانات الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي في الفترة من 10 إلى 14 يناير 2026، والصفين الأول والثاني الإعدادي من 10 إلى 14 يناير 2026 ، وامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الفني في الفترة من 10 إلى 15 ينابر 2026.

وتابعت أن امتحانات التربية الخاصة للمكفوفين ، للصف الثالث الابتدائي تعقد من 10 إلى 13 يناير المقبل ، والصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي والصفين الأول والثاني الإعدادي في الفترة من 10 إلى 14 الشهر ذاته ، فيما تبدأ امتحانات المواد التي لا تُضاف للمجموع لسنوات النقل بالمرحلة الثانوية العامة في الفترة من 3 إلى 5 يناير المقبل ، على أن تُستكمل باقي الامتحانات للصفين في الفترة من 10 إلى 15 الشهر ذاته، بينما تعقد إمتحانات صفوف النقل للتعليم الفني والمزدوج في الفترة من 10 إلى 22 يناير 2026، فيما تعقد امتحانات المواد "خارج المجموع" أيام ( 3 و4 و5 يناير) بمعرفة إدارات التعليم ، حيث ستعقد الامتحانات بنظام الفترة الواحدة بسبب قصر فترة النهار ومراعاة أي تغير في الأحوال الجوية.
 

محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول المراحل والشهادة الإعدادية وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أمل الهواري

