نجحت خارج مصر.. عبد الستار صبري: عدم انضمامي للأهلي والزمالك «ميزة»

فتح عبدالستار صبري، نجم منتخب مصر السابق، صندوق ذكرياته الكروية، كاشفًا أسباب عدم ارتدائه قميص الأهلي أو الزمالك طوال مسيرته الاحترافية.

وقال عبدالستار صبري في تصريحات خلال برنامج «الديربي نايت» الذي يقدمه الإعلامي الكويتي عبدالعزيز عطية عبر قناة «الشمس 2» إن كثيرين يعتقدون أن اللعب لأحد الناديين كان سيمنحه بريقًا أكبر، لكنه يرى العكس، مشددًا على أن مشواره الخارجي وتجربته المختلفة صنعت له اسمًا خاصًا بعيدًا عن ضغوط الجماهير والاستقطاب الحاد بين الناديين.

وأوضح أن عدم انضمامه لأي من القطبين اعتبره ميزة حقيقية، لأنه حافظ على علاقته الطيبة بجماهير الفريقين، ولم يدخل في دائرة العداء الكروي المعتادة.

وكشف نجم بنفيكا البرتغالي السابق أنه وقّع بالفعل للأهلي والزمالك في فترات مختلفة من مسيرته، لكن الظروف حالت دون إتمام أي من الصفقتين.

وأشار إلى أن انتقاله للزمالك كان قريبًا للغاية، إلا أن خلافًا ماليًا في اللحظات الأخيرة أدى إلى توقف المفاوضات وعدم اكتمال التعاقد، رغم توقيعه.

وأضاف أن القصة تكررت مع الأهلي، حيث عقد جلسة مع عدلي القيعي، وتم التوقيع، لكن الصفقة لم تكتمل أيضًا لأسباب إدارية ومالية، ليظل اسمه مرتبطًا بالناديين في الكواليس فقط دون أن يظهر بقميص أي منهما داخل الملعب.

واختتم صبري تصريحاته بالتأكيد على أنه فخور بمشواره وما حققه خارج مصر، معتبرًا أن التجربة التي خاضها صنعت له شخصية كروية مختلفة، وجعلته يحتفظ بتقدير جماهير الأهلي والزمالك معًا، وهو أمر نادر في كرة القدم المصرية.