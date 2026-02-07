قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يخطط لعقد اجتماع للقادة في مجلس السلام بغزة في 19 فبراير
مقابلتش صالح جمعة .. إعلامي يوجه رسالة قوية لـ إمام عاشور
دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة باللون الأبيض | شاهد
نجحت خارج مصر.. عبد الستار صبري: عدم انضمامي للأهلي والزمالك «ميزة»
قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير
اليوم .. محاكمة 10 متهمين في قضية الخلية الإعلامية
إصدار محدود.. تويوتا GR يارس RR بتحديثات رياضية | صور
ماسك البطاطس للشعر غني بـ سر طبيعي للتقوية ولمعان خيالي
مقتـ.ل31 مسلما بمسجد.. داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم إرهابي في باكستان
زيزو يبدأ برنامج التأهيل بعد الإصابة اليوم في الأهلي
سعر أشهر عيار ذهب اليوم السبت 7-2-2026
زخم استثماري قوي.. الفضة تحطم أرقامًا قياسية وتصبح ثاني أكبر أصل في العالم
رياضة

نجحت خارج مصر.. عبد الستار صبري: عدم انضمامي للأهلي والزمالك «ميزة»

يارا أمين

فتح عبدالستار صبري، نجم منتخب مصر السابق، صندوق ذكرياته الكروية، كاشفًا أسباب عدم ارتدائه قميص الأهلي أو الزمالك طوال مسيرته الاحترافية.

وقال عبدالستار صبري في تصريحات خلال برنامج «الديربي نايت» الذي يقدمه الإعلامي الكويتي عبدالعزيز عطية عبر قناة «الشمس 2» إن كثيرين يعتقدون أن اللعب لأحد الناديين كان سيمنحه بريقًا أكبر، لكنه يرى العكس، مشددًا على أن مشواره الخارجي وتجربته المختلفة صنعت له اسمًا خاصًا بعيدًا عن ضغوط الجماهير والاستقطاب الحاد بين الناديين.

وأوضح أن عدم انضمامه لأي من القطبين اعتبره ميزة حقيقية، لأنه حافظ على علاقته الطيبة بجماهير الفريقين، ولم يدخل في دائرة العداء الكروي المعتادة.

وكشف نجم بنفيكا البرتغالي السابق أنه وقّع بالفعل للأهلي والزمالك في فترات مختلفة من مسيرته، لكن الظروف حالت دون إتمام أي من الصفقتين.

وأشار إلى أن انتقاله للزمالك كان قريبًا للغاية، إلا أن خلافًا ماليًا في اللحظات الأخيرة أدى إلى توقف المفاوضات وعدم اكتمال التعاقد، رغم توقيعه.

وأضاف أن القصة تكررت مع الأهلي، حيث عقد جلسة مع عدلي القيعي، وتم التوقيع، لكن الصفقة لم تكتمل أيضًا لأسباب إدارية ومالية، ليظل اسمه مرتبطًا بالناديين في الكواليس فقط دون أن يظهر بقميص أي منهما داخل الملعب.

واختتم صبري تصريحاته بالتأكيد على أنه فخور بمشواره وما حققه خارج مصر، معتبرًا أن التجربة التي خاضها صنعت له شخصية كروية مختلفة، وجعلته يحتفظ بتقدير جماهير الأهلي والزمالك معًا، وهو أمر نادر في كرة القدم المصرية.

عبدالستار صبري منتخب مصر الأهلي الزمالك قناة «الشمس 2»

