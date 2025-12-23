جامعة بني سويف تنظم زيارة ميدانية لدار الأيتام لتعزيز المسؤولية المجتمعية

نظمت إدراة رعاية الشباب بكلية علوم الأرض تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، زيارة ميدانية لدار الأيتام ، وذلك في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية للجامعة وتعميق قيم التكافل الإنساني والترابط الاجتماعي لدى الطلاب ، وذلك بإشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عصام عبد الرحمن، عميد الكلية، جاء ذلك بحضور الدكتور فتحي أبو السعود، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والإداريين، والطلاب بالكلية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن دور الجامعة لا يقتصر فقط على الجانب الأكاديمي والبحثي، بل يمتد ليشمل بناء شخصية الطالب وتنمية مشاعر العطاء لديه تجاه فئات المجتمع المختلفة. مؤكداً أن الجامعة تضع دعم ورعاية الأطفال الأيتام على رأس أولويات خطتها للمشاركة المجتمعية، مشيراً إلى أن مثل هذه الزيارات تساهم في تقديم الدعم النفسي والمعنوي للأطفال وتدمجهم بشكل فعال في نسيج المجتمع.

ومن جانبه، أعرب الدكتور عصام عبد الرحمن، عميد الكلية، عن سعادته بروح التكاتف التي أظهرها الطلاب خلال الزيارة، مؤكداً أن كلية علوم الأرض تحرص دائماً على تنظيم فعاليات تخرج بالطالب من الحيز الدراسي إلى الحيز الإنساني. وأوضح أن الزيارة تضمنت توزيع هدايا وتنظيم فقرات ترفيهية للأطفال، مما خلق أجواءً من البهجة والسرور، مشدداً على استمرار الكلية في تنظيم مثل هذه المبادرات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة وتدعم التكافل الاجتماعي.