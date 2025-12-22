قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الخامس لقسم علوم المعلومات بكلية الآداب جامعة بني سويف

 انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الخامس لقسم علوم المعلومات بكلية الآداب بني سويف، تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، والذي يتزامن مع احتفالية القسم بمرور 40 عاماً على إنشائه، جاء ذلك بإشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور حمادة محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،والدكتورة حنان سليمان نائب رئيس الجامعة الأهلية لشئون الابتكار، والدكتورة عزة جوهري عميد كلية الآداب، والدكتورة مها أحمد، رئيس قسم علوم المعلومات بالكلية، والدكتورة رحاب يوسف، كيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور حوته حسين، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ،جاء ذلك بحضور نخبة من رواد التخصص ورؤساء أقسام المكتبات والمعلومات بالجمهورية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والإداريين، والطلاب بالكلية.

وأكد الدكتور طارق علي، أن استمرارية العطاء لقسم علوم المعلومات على مدار أربعة عقود يعكس عراقة جامعة بني سويف ودورها الرائد في تخريج كوادر متخصصة تساهم في بناء مجتمع المعرفة. وأشار إلى أن المؤتمر العلمي الخامس يمثل منصة حيوية لتبادل الخبرات بين رواد التخصص والأجيال الشابة، مشدداً على دعم الجامعة الكامل للفعاليات العلمية التي تدمج بين الجانب الأكاديمي والتطور التكنولوجي في مجال المعلومات، بما يخدم مسيرة التنمية والتحول الرقمي في الدولة المصرية.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة عزة جوهري، عميد كلية الآداب، عن فخر الكلية بهذه الاحتفالية التاريخية، مؤكدة أن قسم علوم المعلومات يعد أحد الركائز الأساسية بالكلية. ووجهت الشكر لإدارة الجامعة على رعايتها الكريمة، ولجميع رواد التخصص الذين شاركوا في وضع لبنات هذا القسم العريق، لافتة إلى أن الكلية تحرص دائماً على تطوير برامجها العلمية لتواكب أحدث المعايير العالمية، بما يضمن تميز الخريجين في سوق العمل المحلي والإقليمي.

