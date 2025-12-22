رئيس جامعة بني سويف يشهد فعاليات مؤتمر دعم الصحة النفسية والمجتمعية بالتعاون مع نادي الروتاري

شهد الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، فعاليات مؤتمر "دعم الصحة النفسية والمجتمعية"، الذي نظمته الجامعة بالتعاون مع لجنة الصحة النفسية والمجتمعية بنادي الروتاري، وذلك بحضور الدكتور هاني حامد، عميد كلية الطب البشري، والدكتور حسام فرحات، محافظ نادي الروتاري، والدكتور عبد اللطيف هشام، عميد كلية الزراعة، والدكتورة هبة عبد العظيم، رئيس فرع النادي ببني سويف، والأستاذ محمد سليم، أمين عام الجامعة، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء النادي.



وأكد رئيس الجامعة ان المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية كجزء لا يتجزأ من الصحة العامة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الدعم النفسي والاجتماعي، مؤكدا ان الجامعة تولي اهتمامًا كبيرا بالصحة النفسية لطلابها ومنسوبيها، إيمانًا منها بأن الصحة النفسية هي ركيزة أساسية لتحقيق التميز الأكاديمي والاستقرار المجتمعي ، وثمن التعاون المثمر مع نادي الروتاري، الذي يعكس روح الشراكة المجتمعية في خدمة القضايا المجتمعية.

وأشار الدكتور هاني حامد إلى إن المؤتمر يمثل منصة علمية ومجتمعية مهمة لمناقشة التحديات النفسية التي تواجه الأفراد، وسبل تقديم الدعم اللازم لهم، كما يعكس التزام الكلية بدورها في التوعية والتثقيف الصحي، وتدريب الكوادر الطبية على التعامل مع قضايا الصحة النفسية بفعالية وإنسانية.

وأعرب الدكتور حسام فرحات عن اعتزازه بهذا التعاون ، مؤكدا أن النادى يؤمن بان الصحة النفسية مسؤولية مجتمعية مشتركة، معربا عن سعادته بمشاركة للنادى فى هذه المبادرة التي تسعى إلى بناء مجتمع أكثر وعيًا.

وتم تبادل الدروع بين الدكتور طارق على و الدكتور حسام فرحات محافظ الروتارى تقديرا للتعاون المثمر بين الجانبين .