قرار قضائي جديد.. مستجدات أرض الزمالك بحدائق أكتوبر
عمرو زكي: أنا لازم أموت عشان تسألوا عني؟.. أعاني نفسيا من هذا الشخص
دعاء الفرج ثاني أيام شهر رجب ورفع الكرب.. ردده في جوف الليل
بقوة 650 حصانًا.. الكشف عن تويوتا GR GT الخارقة
تطورات مثيرة.. الأهلي يرفع عرضه لضم دياباتي ويحسم موقف كوكا
اليوم.. فصل الكهرباء عن 10 مناطق بكفر الشيخ
مصرع طفلة وإصابة 13 شخصا في حادث على طريق جمصة بلقاس بالدقهلية
حارس الأهلي السابق: عبد الوهاب وافق على إنتاج ألبومي دون أجر
هل تعود داليا مصطفى إلى شريف سلامة؟.. كلمات غامضة تشعل الجدل
قانون الثروة السمكية يضع ضوابط صارمة لحماية البحيرات المصرية
اتهمتها بالتسبب في مرض تامر حسني.. القصة الكاملة لقيام بسمة بوسيل بمقاضاة عرافة
الإسكان عن الايجار القديم: أكثر من 50 ألف مستأجر طلبوا سكنا بديلا على المنصة الإلكترونية و140 ألف طلب استمارة تحتاج لاستكمالات
محافظات

رئيس جامعة بني سويف يشهد فعاليات مؤتمر دعم الصحة النفسية والمجتمعية بالتعاون مع نادي الروتاري

بني سويف : محمد عبدالحليم

شهد الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، فعاليات مؤتمر "دعم الصحة النفسية والمجتمعية"، الذي نظمته الجامعة بالتعاون مع لجنة الصحة النفسية والمجتمعية بنادي الروتاري، وذلك بحضور الدكتور هاني حامد، عميد كلية الطب البشري، والدكتور حسام فرحات، محافظ نادي الروتاري، والدكتور عبد اللطيف هشام، عميد كلية الزراعة، والدكتورة هبة عبد العظيم، رئيس فرع النادي ببني سويف، والأستاذ محمد سليم، أمين عام الجامعة، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء النادي.
 

وأكد رئيس الجامعة ان المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية كجزء لا يتجزأ من الصحة العامة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الدعم النفسي والاجتماعي، مؤكدا ان الجامعة تولي اهتمامًا كبيرا بالصحة النفسية لطلابها ومنسوبيها، إيمانًا منها بأن الصحة النفسية هي ركيزة أساسية لتحقيق التميز الأكاديمي والاستقرار المجتمعي ، وثمن التعاون المثمر مع نادي الروتاري، الذي يعكس روح الشراكة المجتمعية في خدمة القضايا المجتمعية.

وأشار الدكتور هاني حامد إلى إن المؤتمر يمثل منصة علمية ومجتمعية مهمة لمناقشة التحديات النفسية التي تواجه الأفراد، وسبل تقديم الدعم اللازم لهم، كما يعكس التزام الكلية بدورها في التوعية والتثقيف الصحي، وتدريب الكوادر الطبية على التعامل مع قضايا الصحة النفسية بفعالية وإنسانية.

وأعرب الدكتور حسام فرحات عن اعتزازه بهذا التعاون ، مؤكدا أن النادى يؤمن بان الصحة النفسية مسؤولية مجتمعية مشتركة، معربا عن سعادته بمشاركة للنادى فى هذه المبادرة التي تسعى إلى بناء مجتمع أكثر وعيًا.

وتم تبادل الدروع بين الدكتور طارق على و الدكتور حسام فرحات محافظ الروتارى تقديرا للتعاون المثمر بين الجانبين .

