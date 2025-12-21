تموين بني سويف: ضبط 5 أطنان نخالة خشنة "ردة" دون فواتير و5 أطنان ملح غير صالح للاستهلاك

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والمحلات والأنشطة التجارية

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير "عرضه المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين"بشأن جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي تنفذها المديرية" تضمن القيام بحملات تموينية بمراكز الواسطى وبني سويف وسمسطا،وبالتنسيق مع إدارتي التجارة الداخلية والرقابة التموينية وإدارات التموين بالوحدات المحلية في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين

أسفرت الحملة "التي تم تنفيذها بدائرة مركز ومدينة الواسطى"عن تحرير عدد ٤ محاضر منها عدد ٢ محضر عدم حمل شهادة صحية وعدد ١ محضر عدم إعلان عن الأسعار ومحضر عدم وجود سجل تجاري ، بالإضافة إلى ضبط ٥ طن نخالة "ردة "خشنة خاصة بالمطاحن الحكومية بدون ترخيص بغرض البيع في السوق السوداء ، وضبط ٥ طن ملح غير صالح للاستخدام الآدمي وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار من جهات التحقيق المختصة بشأنها

فيما أسفرت الحملة التي تمت بدائرة مركز بني سويف عن تحرير 5 مخالفات لبدالين تموينيين ، وضبط أحد مستودعات البوتاجاز لعدم الاحتفاظ بسجل ٢٢ بترول ، ومستودع آخر لعدم الإعلان عن أسعار الاسطوانات بالمستودعات ، فضلا عن مخالفة عدم حمل شهادة صحية لمتداولى الأغذية

في حين نفذت إدارة تموين سمسطا حملة "فجر اليوم" على المخابز البلدية بمجلس قروي مازورة ، ومحلات بيع وتداول الأسمدة ، والتي أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر تنوعت بين نقص عدم إعطاء بون للمواطنين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، فيما تم ضبط والتحفظ على 20 شيكارة من الأسمدة المدعمة داخل أحد المخازن "محظور تداولة بالأسواق خارج الجمعيات الزراعية " وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.