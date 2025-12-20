معاهد بني سويف الأزهرية تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد الشيخ عبد الموجود عبد الله دسوقي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، اجتماعًا موسعًا مع الموجهين العموم والأوائل، ومديري المراحل التعليمية ومدير إدارة التوجيه الفني بالمنطقة؛ لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات النقل للمراحل “الابتدائية ـ الإعدادية ـ الثانوية”، الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025-2026.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس المنطقة على ضرورة الإلتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، ومراجعة جاهزية المعاهد من حيث تجهيز اللجان والانضباط الإدارى، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم في هدوء وانتظام.

وشدد على أهمية الدقة في وضع الأسئلة بما يتوافق مع المناهج الدراسية، وآليات المتابعة المستمرة للعملية الامتحانية، مؤكداً ضرورة الاستعانة بغرفة العمليات والتنسيق المستمر معها حال وجود اي عقبات أو مشكلات طارئة بما يضمن سرعة التعامل معها.

وفي ختام الاجتماع، وجه بضرورة التنسيق بين الإدارات المختلفة، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين جميع القائمين على الامتحانات، والعمل بروح الفريق الواحد بما يضمن خروج الامتحانات بالشكل اللائق بمكانة الأزهر الشريف،