برلمانية: عمال الدليفري والعمالة المنزلية بحاجة لقوانين لحمايتهم

أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أنه على الرغم من أن عمال الدليفري والعمالة المنزلية يمثلون فئات حيوية في سوق العمل المصري، إلا أنهم يعملون غالبًا خارج أي إطار قانوني أو تأميني، ما يجعل أوضاعهم هشة ويعرضهم لمخاطر متعددة.

وأضافت “ سعيد” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد” أن البرلمان سبق وناقش مع الحكومة إمكانية إصدار قوانين خاصة بهذه الفئات، إلا أن الملف لم يصل حتى الآن إلى مرحلة التشريع والتنفيذ.

وأشارت عضو النواب إلى أن حماية العمالة غير المنتظمة أمر دستوري واجتماعي، يعزز الحماية المجتمعية ويرعى حقوق الفئات العاملة خارج القانون، مؤكدًة أن مجلس النواب سيواصل متابعة الملف لضمان حلول عاجلة وتشريعية توفر الحد الأدنى من الأمان الاجتماعي لهؤلاء العمال.