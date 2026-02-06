قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق
هيئة النقل: غرفة عمليات خلال رمضان لتلقي شكاوى المواطنين
300 شخص.. دمشق وبيروت توقعان إتفاقا لنقل السجناء السوريين إلى بلدهم
نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد
موعد صلاة الجمعة اليوم 6 فبراير 2026.. ومواقيت كل الصلوات
الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد
قائد القيادة المركزية الأمريكية سينضم للمحادثات بين واشنطن وإيران
240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026
سفير مصر في بيروت: نرفض أي اعتداءات إسرائيلية على لبنان
وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2026.. قدم الآن
محافظ أسيوط يطلق مبادرات لبناء الإنسان.. ويؤكد: جاهزون لاستقبال رمضان
القبض على شخصين بتهمة التجسس لصالح الموساد بتركيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مظلة حماية شاملة الأبرز.. مقترحات برلمانية عاجلة لتقنين أوضاع عمال الدليفري

عمال الدلفيري
عمال الدلفيري
أميرة خلف

أكدت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الإتصالات بمجلس النواب، أن أوضاع عمال التوصيل في مصر تشهد تدهورًا ملحوظًا في ظل غياب إطار قانوني ينظم طبيعة عملهم ، مشيرة إلى أن هذا القطاع يضم ما لا يقل عن 8 ملايين شاب وفتاة يعمل معظمهم خارج أي مظلة قانونية أو تأمينية.

أوضاع عمال التوصيل متدهورة ونطالب بحمايتهم قانونيًا

وأشارت" عبد الناصر" في تصريح خاص لـ “ صدى البلد” أن عمال التوصيل أصبحوا جزءًا أساسيًا من منظومة الاقتصاد والخدمات اليومية، ورغم ذلك لا يزالون يفتقرون إلى أبسط حقوقهم، سواء فيما يتعلق بالتأمين الصحي أو الحماية الاجتماعية، وهو ما يتطلب تدخلًا تشريعيا عاجلًا.

وعن مقترحاتها لتقنين أوضاعهم، شددت عبد الناصر على ضرورة توفير مظلة حماية شاملة لعمال التوصيل، تتضمن إدماجهم ضمن منظومة التأمين الصحي للدولة، بما يضمن لهم الحد الأدنى من الأمان الوظيفي والرعاية الصحية، موضحة أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد شراكة حقيقية بين الدولة وشركات التوصيل العاملة في السوق، لتنظيم هذا القطاع وضمان حقوق العاملين به دون الإضرار بالاستثمار أو فرص العمل.

كما شددت وكيل اتصالات البرلمان على أهمية وضع ملف عمال التوصيل على رأس أولويات أجندة الدولة، باعتباره ملفًا اجتماعيًا واقتصاديًا يمس ملايين الأسر، ويتطلب رؤية متكاملة تحقق التوازن بين حقوق العمال واستدامة هذا النشاط الحيوي . 

