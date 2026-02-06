قرأ الفاتحة على روحه.. أبرز قضايا نظرها المستشار ناجي شحاتة ولماذا لقبه الإخوان بقاضي الإعدامات؟

رحل فجر اليوم عن دنيانا المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق.

ارتبط اسم المستشار الراحل بعدد من القضايا التي أثارت جدلاً واسعًا، حيث كان يترأس عقب ثورة يونيو دوائر نظرت في ملفات شديدة الحساسية، وأصدر خلالها أحكامًا اعتُبرت من بين الأكثر صرامة في تاريخ المحاكمات الجنائية، ولقبه أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بـ"قاضي الإعدامات".

ومن أبرز القضايا التي نظرها المستشار الراحل محمد ناجي شحاتة:

أحداث كرداسة

أصدر حكمًا بإعدام عددا من المتهمين على خلفية اقتحام مركز شرطة كرداسة في أغسطس 2013.

ففي القضية الخاصة باقتحام مركز الشرطة ومقتل 11 ضابطًا

قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس المحكمة بإعدام 183 من بينهم 35 هاربًا، وبراءة 2 والسجن 10 سنوات لحدث، مع انقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهم فى أحداث مجزرة كرداسة، لاتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة فى أغسطس عام 2013، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، ما تسبب فى قتل 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين.



وكان المستشار شحاتة قد قال، خلال لقاء تليفزيوني سابق إنه أصدر حكمًا بتحويل أوراق 13 متهمًا في قضية اقتحام سجن كرداسة للمفتي وهو على يقين تام بأن جماعة الإخوان ستسعى للرد سريعًا.



وأضاف: "قرأت الفاتحة عقب خروجي من المحكمة، وقلت الشهادة"، في إشارة إلى شعوره بخطورة الموقف آنذاك.

وأوضح "شحاتة" أنه في تلك الفترة لم تكن تتوافر له سيارة مصفحة، لافتًا إلى أن التعليمات الأمنية التي أقرت توفير سيارات مصفحة للقضاة الذين ينظرون القضايا الإرهابية لم تُطبق إلا في عام 2014.

وأشار إلى أنه قبل ذلك التاريخ كان اللواء كمال الدالي قد وفر له سيارة تابعة للمديرية التي كان يعمل بها لتأمين تنقلاته.

وأكد المستشار الراحل أنه كان على قناعة كاملة بأنه قد لا ينجو يوم النطق بالحكم في قضية اقتحام سجن كرداسة، في شهادة تعكس جانبًا من الضغوط والتحديات الأمنية التي واجهها قضاة الإرهاب خلال تلك المرحلة.

أحداث مسجد الاستقامة



أصدرت محكمة الجنايات حكمها برئاسة ناجى شحاتة فى الأحداث التى عُرفت إعلاميًا باسم «أحداث مسجد الاستقامة» حكمًا بالسجن المؤبد على محمد بديع المرشد العام للإخوان، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام العريان والحسينى عنتر وعصام رضوان ومحمد جمعة حسين حسن وباسم عودة.

كما أصدرت المحكمة حكمًا غيابيًا بالإعدام على كل من عاصم عبدالماجد وعزت صبرى وأنور على شلتوت وعزت مصطفى ومحمد على طلبة.



خلية الماريوت

نظر واحدة من أشهر القضايا الإعلامية، والتي انتهت بأحكام بالسجن المشدد بحق عدد من المتهمين بينهم أجانب قبل أن يتم تسليم بعضهم لبلادهم وفق قرارات رسمية لاحقة حيث قضت المحكمة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة فى القضية رقم 1145 لسنة 2014 المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الماريوت» بالسجن علي كل من محمد فاضل وصهيب سعد وخالد عبدالرحمن وخالد محمد وشادى عبدالحميد وبيتر جريستى بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ومعاقبة باهر محمد بالسجن 10 سنوات بتهمة بث أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعونات مادية ومعنوية وحيازة أجهزة بث وتصوير دون تصريح من الجهات المختصة، وبمعاقبة 11 متهمًا هاربًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وببراءة كل من أحمد عبدالحميد عبدالعظيم، وأنس نجل القيادى الإخوانى محمد البلتاجى.

غرفة عمليات رابعة:



قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة إحالة أوراق 14 متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم"، ومن أبرز المحكومين "محمد بديع المرشد العام للتنظيم"، في القضية المعروفة باسم "غرفة عمليات رابعة".



أحداث مجلس الوزراء

قضية أحداث مجلس الوزراء التي شملت 268 متهماً، وقضى فيها بالسجن المؤبد على 230 شخصاً بينهم أحمد دومة، مع غرامة مالية قدرها 17 مليون جنيه.

في حوار سابق أجراه صدى البلد مع المستشار ناجي شحاتة روى تفاصيل تهديده من قبل الجماعة الإرهابية ووضعه على قوائم الاغتيال قائلا:

“هددوا بنسف السيارة الخاصة بى أثناء ذهابى إلى معسكر الأمن المركزى بأكتوبر لنظر إحدى القضايا وجاءت الأخبار أنهم هيستخدموا فى النسف أر بى جى وتدمير السيارة كلها وفى مرة أخرى زرعوا قنبلة قرب مدخل نفق الهرم، هذا بالإضافة إلى التهديدات التليفونية ووضعى اسمى على قائمة الاغتيالات لديهم، والأشياء الأخرى التى دأبت عليها جماعات الإرهاب.. وتعاملت مع تلك التهديدات أنى خلال عملى لا ألتفت إلى تلك التهديدات وأخذت الأمور بدم بارد ولم أتفاعل معها.”