الاتحاد المغربي يكشف حقيقة استقالة الركراكي من تدريب المنتخب

كشف الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم الجمعة، حقيقة تقديم وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب الأول استقالته من منصبه.

وكانت بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن الركراكي تقدم باستقالته من تدريب منتخب المغرب بعد خسارة كأس الأمم الإفريقية أمام السنغال.

وقال الاتحاد المغربي في بيان: “تنفي الجامعة الملكية المغربية نفيا قاطعا ما راج في بعض المنابر الإعلامية بخصوص تقديم مدرب المنتخب الوطني وليد الركراكي لاستقالته من مهامه”.

يذكر أن منتخب السنغال توج ببطولة كأس الأمم الإفريقية على حساب المغرب للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز في الأشواط الإضافية بهدف نظيف.