موقف مفاجئ لـ حمزة عبد الكريم مع برشلونة

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية، عن أن المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم يواجه خطر الغياب عن مباراة برشلونة أتلتيك أمام بارباسترو، المحدد لها مساء الأحد الموافق 8 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دوري الدرجة الرابعة في إسبانيا، بسبب إجراءات قانونية وبيروقراطية معقدة تخص تسجيل اللاعبين الأفارقة.

وأوضحت الصحيفة، أن إجراءات تسجيل اللاعبين الأفارقة غالبًا ما تكون معقدة وبطيئة، كما حدث سابقًا مع لاعبين مثل عزيز وأودورو وديارا، ما يجعل النادي يركز في الوقت الحالي على دمج حمزة تدريجيًا في التدريبات وأجواء غرفة الملابس استعدادًا لظهوره الرسمي.

وكان حمزة عبد الكريم قد انتقل إلى برشلونة في يناير الماضي قادما من النادي الأهلي لمدة ٦ شهور على سبيل الإعارة مع وجود بند شراء.