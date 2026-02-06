قبل مواجهة أتليتكو.. مشوار برشلونة لـ المربع الذهبي في كأس ملك إسبانيا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صدام الكبار يفرض نفسه.. برشلونة وأتلتيكو وجها لوجه في طريق النهائي
أول تعليق مصري بعد استعادة تمثال ‌عمره 3500 عام من هولندا
مواعيد قافلة الأزهر التعليمية الكبرى لطلاب الشهادة الثانوية بـ مطروح
قرعة نصف نهائي كأس الملك.. موعد مواجهة برشلونة وأتليتكو مدريد
بعد إنتهاء الإيقاف| موعد مشاركة إمام عاشور فى تدريبات الأهلي الجماعية
افتتاح مسجد عادل بن رباح بالناصرية شرق الجبل في أسوان.. صور
مئات الليبيين يشاركون في تشييع جثمان سيف القذافي إلى مثواه الأخير | شاهد
تقارير إعلامية: الركراكي يستقيل من تدريب منتخب المغرب
زاهي حواس: فيلم الرجل ذو القبعة يدعم السياحة المصرية
قريبا ...إعلامي يفجر مفاجأة بشأن منصب شيكا بالا الجديد
مصادر: العثور على 19 رصاصة بجثة سيف الإسلام القذافي
مواعيد عمل النقل العام بالقاهرة في رمضان 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
يسري غازي

نجح فريق برشلونة بقيادة هانز فليك في بلوغ نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد مسار ثابت اتسم بالجدية والسيطرة حيث نجح الفريق الكاتلوني في حسم جميع مواجهاته السابقة خارج أرضه:

في دور الـ ـ32 استهل البارسا مشواره ببطولة كأس ملك إسبانيا بالفوز على جوادالاخارا بنتيجة 0-2 متجنباً أي مفاجآت أمام فريق من فئة أدنى.

وفي ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا واصل فريق برشلونة تألقه بعيداً عن قواعده وأطاح بنادي راسينغ سانتاندير بنتيجة 0-2 في مباراة سيطر عليها الفريق الكاتلوني بشكل جيد.

في دور ربع النهائي بكأس ملك إسبانيا ارتفع مستوى الصعوبة أمام ألباسيتي مفاجأة البطولة لكن الفريق الكتالوني نجح في حسم التأهل بنتيجة 1-2 بفضل الفعالية الهجومية.

وأسفرت قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا التي أُجريت اليوم الجمعة، عن صدام ناري مرتقب يجمع بين برشلونة وأتلتيكو مدريد.

وتعد هذه المواجهة بمثابة نهائي مبكر بين اثنين من أكبر المرشحين لنيل اللقب، حيث ستُقام التصفيات بنظام الذهاب والإياب في واحدة من كلاسيكيات الكرة الإسبانية المثيرة.

