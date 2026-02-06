قبل مواجهة أتليتكو.. مشوار برشلونة لـ المربع الذهبي في كأس ملك إسبانيا

نجح فريق برشلونة بقيادة هانز فليك في بلوغ نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد مسار ثابت اتسم بالجدية والسيطرة حيث نجح الفريق الكاتلوني في حسم جميع مواجهاته السابقة خارج أرضه:

في دور الـ ـ32 استهل البارسا مشواره ببطولة كأس ملك إسبانيا بالفوز على جوادالاخارا بنتيجة 0-2 متجنباً أي مفاجآت أمام فريق من فئة أدنى.



وفي ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا واصل فريق برشلونة تألقه بعيداً عن قواعده وأطاح بنادي راسينغ سانتاندير بنتيجة 0-2 في مباراة سيطر عليها الفريق الكاتلوني بشكل جيد.

في دور ربع النهائي بكأس ملك إسبانيا ارتفع مستوى الصعوبة أمام ألباسيتي مفاجأة البطولة لكن الفريق الكتالوني نجح في حسم التأهل بنتيجة 1-2 بفضل الفعالية الهجومية.



وأسفرت قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا التي أُجريت اليوم الجمعة، عن صدام ناري مرتقب يجمع بين برشلونة وأتلتيكو مدريد.



وتعد هذه المواجهة بمثابة نهائي مبكر بين اثنين من أكبر المرشحين لنيل اللقب، حيث ستُقام التصفيات بنظام الذهاب والإياب في واحدة من كلاسيكيات الكرة الإسبانية المثيرة.