وصول سارة خليفة وآخرين لمحكمة القاهرة الجديدة لنظر قضية تصنيع المخدرات
الأهلي يُطالب الجماهير بالسعة الكاملة أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
تفوق الريدز.. تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي بـ البريميرليج
أفضل لاعبي الأجنحة.. محمد صلاح يفرض نفسه بين عظماء الدوري الإنجليزي
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينتين في مياه الخليج
مشروع حياة كريمة يفوز بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
الزمالك فلوسه حلال .. إعلامي يُثير الجدل بشأن الصفقات مقارنة بالأهلي
فوز مشروع "حياة كريمة" بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
إيرادات السينما أمس | «إن غاب القط» في الصدارة .. وكولونيا في المركز الأخير
معهد البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان 1447 هـ
أرقام لم تحدث منذ سنوات.. الزمالك يعود مجددا تحت قيادة معتمد جمال
السجن المُشدّد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لأخطر تشكيل عصابي لتصنيع وترويج المخدرات بجنوب سيناء
إطلاقات تكنولوجية جديدة من قلب معرض برشلونة لدعم بيئة العمل

أحمد عبد القوى

أكدت شركة HP العالمية خلال مشاركتها في معرض ISE 2026 بمدينة برشلونة، التزامها بدعم بيئات العمل متعددة المواقع، من خلال توسيع مجموعة حلولها في مجالي التقنيات الصوتية والمرئية، بما يهدف إلى تحسين تجارب التعاون وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي.

وقد شملت المشاركات الكشف عن سلسلة سماعات HP Poly Mission، وهي سماعات رأس سلكية تعمل عبر USB، مخصصة للاستخدام المكثف في بيئات العمل الحديثة. 
وتوفر هذه السلسلة جودة صوت عالية مدعومة بتقنيات متقدمة لإلغاء الضوضاء بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دعم الصوت واسع النطاق. وتضم السلسلة نماذج متعددة لتلبية احتياجات مختلفة، مع توافق رسمي مع منصات Microsoft Teams وZoom وGoogle Meet، إلى جانب تصميم يراعي متطلبات الاستدامة وإطالة العمر التشغيلي.

كما أعلنت الشركة عن إطلاق HP Poly VideoOS 5.0 المبني على نظام أندرويد 13، والذي يقدم تحسينات في أداء الكاميرا ومعالجة الضوضاء وأنظمة التحكم، مع توفير دعم ممتد لحلول الفيديو المستقبلية. واستعرضت HP أيضًا حلولًا مخصصة لتبسيط إدارة غرف الاجتماعات بنظام BYOD، إلى جانب حل HP Dimension with Google Beam الذي يقدم تجربة تواصل مرئي ثلاثية الأبعاد مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

عمل بيئة تكنولوجيا

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
محافظة الشرقية
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

