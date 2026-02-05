إطلاقات تكنولوجية جديدة من قلب معرض برشلونة لدعم بيئة العمل

أكدت شركة HP العالمية خلال مشاركتها في معرض ISE 2026 بمدينة برشلونة، التزامها بدعم بيئات العمل متعددة المواقع، من خلال توسيع مجموعة حلولها في مجالي التقنيات الصوتية والمرئية، بما يهدف إلى تحسين تجارب التعاون وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي.

وقد شملت المشاركات الكشف عن سلسلة سماعات HP Poly Mission، وهي سماعات رأس سلكية تعمل عبر USB، مخصصة للاستخدام المكثف في بيئات العمل الحديثة.

وتوفر هذه السلسلة جودة صوت عالية مدعومة بتقنيات متقدمة لإلغاء الضوضاء بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دعم الصوت واسع النطاق. وتضم السلسلة نماذج متعددة لتلبية احتياجات مختلفة، مع توافق رسمي مع منصات Microsoft Teams وZoom وGoogle Meet، إلى جانب تصميم يراعي متطلبات الاستدامة وإطالة العمر التشغيلي.

كما أعلنت الشركة عن إطلاق HP Poly VideoOS 5.0 المبني على نظام أندرويد 13، والذي يقدم تحسينات في أداء الكاميرا ومعالجة الضوضاء وأنظمة التحكم، مع توفير دعم ممتد لحلول الفيديو المستقبلية. واستعرضت HP أيضًا حلولًا مخصصة لتبسيط إدارة غرف الاجتماعات بنظام BYOD، إلى جانب حل HP Dimension with Google Beam الذي يقدم تجربة تواصل مرئي ثلاثية الأبعاد مدعومة بالذكاء الاصطناعي.