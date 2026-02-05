قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينتين في مياه الخليج
مشروع حياة كريمة يفوز بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
الزمالك فلوسه حلال .. إعلامي يُثير الجدل بشأن الصفقات مقارنة بالأهلي
فوز مشروع "حياة كريمة" بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
إيرادات السينما أمس | «إن غاب القط» في الصدارة .. وكولونيا في المركز الأخير
معهد البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان 1447 هـ
أرقام لم تحدث منذ سنوات.. الزمالك يعود مجددا تحت قيادة معتمد جمال
السجن المُشدّد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لأخطر تشكيل عصابي لتصنيع وترويج المخدرات بجنوب سيناء
ازاي نحمي أطفالنا من مخاطر السوشيال ميديا؟.. فيديو
10 سنوات في خدمة العروبة .. «أبو الغيط» يضع روشتة لإنهاء أزمات الأمة
كولومبوس الأمريكي يحدد 3 أيام لإرسال قسط صفقة وسام أبو علي للأهلي
باليوم والساعة.. موعد سفر بعثة الأهلي لـ الجزائر لمواجهة الشبيبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

اتفاق تعاون مشترك بين المصرية اللبنانية وغرفة الاتصالات لتطوير مشروعات ريادة الأعمال

لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال
لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال
ولاء عبد الكريم

عقدت لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس الإدارة وغرفة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لقاء موسع بهدف التعاون بين الجانبين لمساندة وتطوير مشروعات ريادة الأعمال.

وأعلن المهندس عمرو فتوح رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أنه تم الاتفاق خلال اللقاء المشترك مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس خالد إبراهيم، على توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين، يتضمن حزمة من محاور العمل التنفيذية لدعم التحول الرقمي والصناعة التكنولوجية والشركات الناشئة.
 

وقال فتوح إن البروتوكول المزمع توقيعه يعكس توجهًا عمليًا لربط القطاع الصناعي بحلول تكنولوجيا المعلومات المصرية، والاستفادة من التطور الكبير الذي حققته الشركات المحلية في مجالات البرمجيات والاتصالات والذكاء الاصطناعي بما يخدم تنافسية الصناعة المصرية.

وأضاف أنه تم الاتفاق علي التنسيق لإنشاء معارض داخل المدن الصناعية للمصانع والشركات، للتعريف بشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية ومستوى تطورها وحلولها التطبيقية للقطاع الصناعي، إضافة إلى الاشتراك والتنسيق في مؤتمر «وطن رقمي» ضمن جهود نشر ثقافة التحول الرقمي واستفادة أعضاء الجمعية من خدمات الغرفة في برامج تنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى الحاضنات التكنولوجية للشركات الناشئة، فضلا عن اتاحة الغرفة الفرصة لعدد من شركات Startup في مؤتمر شباب الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي تعتزم اللجنة إطلاق نسخته الأولى قريبًا.

كما تم الاتفاق علي تقديم خصومات خاصة لأعضاء الجمعية من خلال أعضاء الغرفة في مجالات البرامج وتكنولوجيا المعلومات والحلول الرقمية.

وتنظيم وإعداد لقاءات أعمال مباشرة B2B تجمع بين الشركات الكبرى والشركات الناشئة والصغيرة، بهدف خلق فرص شراكات واستثمارات مباشرة، كما تم الاتفاق علي التعاون والاشتراك في الرحلات والبعثات المتخصصة لشركات الـStartup التي تنظمها الغرفة، والاشتراك في المسابقات المزمع إطلاقها لشركات تكنولوجيا المعلومات والشركات الناشئة.


وتوجيه الدعوة للجنة لحضور مؤتمر يونيو الخاص بالغرفة والمشاركة في فعالياته.
وكذلك تنظيم جلسة متخصصة ضمن مؤتمر شباب الصناعة بالجمعية حول علاقة الذكاء الاصطناعي بالصناعة بالتنسيق مع المهندس مهاب سامي والمهندس محمد كمال.

ومن جانبه أكد المهندس خالد إبراهيم رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات المصرية أن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال يمثل منصة مهمة لربط شركات التكنولوجيا باحتياجات القطاع الصناعي، وتوسيع نطاق تطبيق الحلول الرقمية والذكية داخل المصانع والشركات، ودعم رواد الأعمال من خلال البرامج التدريبية والحاضنات التكنولوجية ومبادرات النفاذ إلى الأسواق.

وأكد المهندس عمرو عبد المحسن عضو اللجنة أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة تربط بين الصناعة والتكنولوجيا وريادة الأعمال، وتوفر فرص نمو حقيقية للشركات الصغيرة والناشئة، وتسرّع من وتيرة التحول الرقمي داخل القطاعات الإنتاجية في مصر.

رجال الأعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة المصانع الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

طريقة عمل البفتيك

طريقة عمل البفتيك بمذاق شهي

النوبة القلبية

احترس.. أعراض غير متوقعة تكشف النوبة القلبية

الغدة الدرقية

اكتشفها بسرعة.. أعراض أشهر مشكلات الغدة الدرقية

بالصور

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

فيديو

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد