اتفاق تعاون مشترك بين المصرية اللبنانية وغرفة الاتصالات لتطوير مشروعات ريادة الأعمال

عقدت لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس الإدارة وغرفة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لقاء موسع بهدف التعاون بين الجانبين لمساندة وتطوير مشروعات ريادة الأعمال.

وأعلن المهندس عمرو فتوح رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أنه تم الاتفاق خلال اللقاء المشترك مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس خالد إبراهيم، على توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين، يتضمن حزمة من محاور العمل التنفيذية لدعم التحول الرقمي والصناعة التكنولوجية والشركات الناشئة.



وقال فتوح إن البروتوكول المزمع توقيعه يعكس توجهًا عمليًا لربط القطاع الصناعي بحلول تكنولوجيا المعلومات المصرية، والاستفادة من التطور الكبير الذي حققته الشركات المحلية في مجالات البرمجيات والاتصالات والذكاء الاصطناعي بما يخدم تنافسية الصناعة المصرية.

وأضاف أنه تم الاتفاق علي التنسيق لإنشاء معارض داخل المدن الصناعية للمصانع والشركات، للتعريف بشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية ومستوى تطورها وحلولها التطبيقية للقطاع الصناعي، إضافة إلى الاشتراك والتنسيق في مؤتمر «وطن رقمي» ضمن جهود نشر ثقافة التحول الرقمي واستفادة أعضاء الجمعية من خدمات الغرفة في برامج تنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى الحاضنات التكنولوجية للشركات الناشئة، فضلا عن اتاحة الغرفة الفرصة لعدد من شركات Startup في مؤتمر شباب الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي تعتزم اللجنة إطلاق نسخته الأولى قريبًا.

كما تم الاتفاق علي تقديم خصومات خاصة لأعضاء الجمعية من خلال أعضاء الغرفة في مجالات البرامج وتكنولوجيا المعلومات والحلول الرقمية.

وتنظيم وإعداد لقاءات أعمال مباشرة B2B تجمع بين الشركات الكبرى والشركات الناشئة والصغيرة، بهدف خلق فرص شراكات واستثمارات مباشرة، كما تم الاتفاق علي التعاون والاشتراك في الرحلات والبعثات المتخصصة لشركات الـStartup التي تنظمها الغرفة، والاشتراك في المسابقات المزمع إطلاقها لشركات تكنولوجيا المعلومات والشركات الناشئة.



وتوجيه الدعوة للجنة لحضور مؤتمر يونيو الخاص بالغرفة والمشاركة في فعالياته.

وكذلك تنظيم جلسة متخصصة ضمن مؤتمر شباب الصناعة بالجمعية حول علاقة الذكاء الاصطناعي بالصناعة بالتنسيق مع المهندس مهاب سامي والمهندس محمد كمال.

ومن جانبه أكد المهندس خالد إبراهيم رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات المصرية أن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال يمثل منصة مهمة لربط شركات التكنولوجيا باحتياجات القطاع الصناعي، وتوسيع نطاق تطبيق الحلول الرقمية والذكية داخل المصانع والشركات، ودعم رواد الأعمال من خلال البرامج التدريبية والحاضنات التكنولوجية ومبادرات النفاذ إلى الأسواق.

وأكد المهندس عمرو عبد المحسن عضو اللجنة أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة تربط بين الصناعة والتكنولوجيا وريادة الأعمال، وتوفر فرص نمو حقيقية للشركات الصغيرة والناشئة، وتسرّع من وتيرة التحول الرقمي داخل القطاعات الإنتاجية في مصر.