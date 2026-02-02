قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صندوق التنمية المحلية يمول 1052مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر بـ 17 مليون جنيه

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

يقدم صندوق التنمية المحلية التابع لوزارة التنمية المحلية تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة والشباب في المحافظات..

صندوق التنمية المحلية 

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن وزارة التنمية المحلية تواصل جهودها لتعزيز التمكين الاقتصادي للأسر البسيطة وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة المعيلة من خلال برامج صندوق التنمية المحلية لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات .

أبرز جهود وأنشطة صندوق التنمية المحلية بالمحافظات

وأشار تقرير تلقته وزيرة التنمية المحلية حول أبرز جهود وأنشطة صندوق التنمية المحلية بالمحافظات إلي تمويل ۱۰٥٢ مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ وحتى ٢٠٢٦/٢/١ ، وبلغ إجمالي التمويلات أكثر من ١٧ مليون جنيه استفاد منها ١٠٥٢ مواطنا ، كما بلغت نسبة المرأة المستفيدة ٧٠% من إجمالي عدد المشروعات (737) منتفعة) وتنوعت المشروعات بين أنشطة إنتاجية وخدمية وزراعية وحرفية في مختلف المحافظات.

وأشارت عوض ، إلي أن دعم الوزارة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتمكين المرأة والشباب اقتصاديا، وتحقيق التنمية المحلية المستدامة في القرى والمراكز، موضحة أن صندوق التنمية المحلية سيواصل تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على تمويل لإقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية من خلال الوحدات المحلية بالمحافظات،  مشددة على أن هذه الجهود تسهم في زيادة دخل الأسر البسيطة وتحقيق الشمول الاقتصادي في مختلف المحافظات.

التنمية المحلية منال عوض مشروعات صغيرة تمويل المشروعات صندوق التنمية المحلية

