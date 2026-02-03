قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاستثمار: نستهاف نموا اقتصاديا بين 6 و7% وخفض مدة التراخيص لأقل من 90 يومًا
لوروا يكشف كواليس إنقاذ نهائي أمم إفريقيا 2025 من فضيحة عالمية.. ونصيحة حاسمة من ماني أعادت السنغال للملعب
الرئاسة الفلسطينية: ادعاءات الاحتلال بشأن قطاع غزة باطلة ولا أساس لها من الصحة
بتخفيضات 30%.. أماكن معارض أهلاً رمضان 2026 بالمحافظات
تحويل الفنان محمود حجازي للاستعلامات الفنية بالعباسية لاستكمال التحقيقات
حجز لـ الحكم.. تأجيل جلسة محاكمة قاتل زميله بالمنشار في الإسماعيلية لـ 24 فبراير الجاري
النقض ترفض الطعن على نتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بالمنيا
وزيرا خارجية مصر والسودان يكرمان أطباء القافلة الطبية لدعم القطاع الصحي السوداني
ميمي جمال تكشف لـ«صدى البلد» طقوسها في شهر رمضان.. فيديو
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
نحو مصر خالية من السعار.. ضبط وتعقيم 29 كلبًا ضالًا بالغردقة
وزيرة التخطيط تستقبل وفد البنك الدولي لمناقشة مشروعات التنمية والتحول الأخضر في مصر
بروتوكول تعاون بقرض 400 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

محمد يحيي

وقع بنك القاهرة التابع للحكومة بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في صورة قرض تمويلي بقيمة 400 جنيه يتضمن اتاحة التمويل لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية على مستوى الجمهورية.

بموجب الاتفاق المبرم بين الجانبين فإنه يتضمن توفير المزيد من فرص العمل ويدعم الشمول المالي للفئات الأولى بالرعاية بمختلف المناطق والمدن المصرية.

قال حسين أباظة رئيس البنك؛ على هامش التوقيع أن الاتفاق يتضمن توفير مصادر تمويل مستدامة لأصحاب تلك المشروعات بما يعزز التوسع في الانتاج ويفتح آفاقاُ جديدة لفرص العمل .

يقدم الاتفاق الموقع بين الجانبين حلولا متكاملة لرفع معدلات التنافسية وفتح أسواق للمنتجات المصرية ويعزز منظومة الشمول المالي.

من جانبه قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن جملة المحفظة التمويلية مع بنك القاهرة كسرت حاجز الـ5 مليارات جنيه من بينها 28 عقدًا لتمويل المشروعات الصغيرة بقيمة 507 مليون جنيه و 20 عقدًا آخرًأ للعقود متناهية الصغر بقيمة بلغت 4.5 مليار جنيه.

وذكر أن الاتفاق الجديد يركز على استهداف شبكات الفروع الخاصة بالبنك على مستوى الجمهورية في اتاحة التمويلات للفئات المستهدفة.

يدعم الاتفاق بحسب رحمي عددَا من الفئات من بينها المشروعات الصناعية والانتاجية ، ريادة الأعمال و تكنولوجيا المعلومات بما يوفر فرص عمل لشباب الخرجين وحديثي التخرج.

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

امام عاشور وكهربا

كنز لازم تحافظ عليه.. كهربا يوجه رسالة لـ إمام عاشور بخصوص الأهلي

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات أول مرة.. رابط الاستعلام الفوري

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

المهندس عبد الصادق الشوربجي

جولة موسعة لرئيس الهيئة الوطنية للصحافة بأجنحة المؤسسات القومية في معرض الكتاب

فرص العمل المتاحة

بدء التقديم على فرص عمل بمشروع الضبعة.. الرابط والشروط

إعداد الخطة الوطنية للتكيف في مصر

وزارة البيئة تنظم جلسة نقاشية حول أولويات مصر الحضرية واستجابات المدن لتغير المناخ

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمنيا القمح ويٌقيل نائب رئيس المركز

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد معرض «أهلاً رمضان للملابس الجاهزة» بمنيا القمح

محافظ الشرقية

فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة والسر في التتبيلة

فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة وسر التتبيلة

قبل رمضان.. 10خطوات لبدء صيام صحي للشهر الكريم

قبل رمضان ..10خطوات لبدء صيام صحى للشهر الكريم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

