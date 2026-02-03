بروتوكول تعاون بقرض 400 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وقع بنك القاهرة التابع للحكومة بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في صورة قرض تمويلي بقيمة 400 جنيه يتضمن اتاحة التمويل لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية على مستوى الجمهورية.

بموجب الاتفاق المبرم بين الجانبين فإنه يتضمن توفير المزيد من فرص العمل ويدعم الشمول المالي للفئات الأولى بالرعاية بمختلف المناطق والمدن المصرية.

قال حسين أباظة رئيس البنك؛ على هامش التوقيع أن الاتفاق يتضمن توفير مصادر تمويل مستدامة لأصحاب تلك المشروعات بما يعزز التوسع في الانتاج ويفتح آفاقاُ جديدة لفرص العمل .

يقدم الاتفاق الموقع بين الجانبين حلولا متكاملة لرفع معدلات التنافسية وفتح أسواق للمنتجات المصرية ويعزز منظومة الشمول المالي.

من جانبه قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن جملة المحفظة التمويلية مع بنك القاهرة كسرت حاجز الـ5 مليارات جنيه من بينها 28 عقدًا لتمويل المشروعات الصغيرة بقيمة 507 مليون جنيه و 20 عقدًا آخرًأ للعقود متناهية الصغر بقيمة بلغت 4.5 مليار جنيه.

وذكر أن الاتفاق الجديد يركز على استهداف شبكات الفروع الخاصة بالبنك على مستوى الجمهورية في اتاحة التمويلات للفئات المستهدفة.

يدعم الاتفاق بحسب رحمي عددَا من الفئات من بينها المشروعات الصناعية والانتاجية ، ريادة الأعمال و تكنولوجيا المعلومات بما يوفر فرص عمل لشباب الخرجين وحديثي التخرج.