تبكير صرف مرتبات يناير 2026.. الموعد الرسمي بعد قرار المالية

تبدأ وزارة المالية اعتبارًا من الخميس القادم، عمليات صرف أول رواتب العاملين بالدولة خلال العام الميلادي الجديد لكل الموظفين بالدولة بمختلف درجاتهم الوظيفية وذلك بعد 3 أيام من الآن.

وفقًا لما أعلنته الوزارة من اجراءات لتبكير عمليات صرف المرتبات في الدولة وخصوصًا مرتبات شهر يناير 2026 بإعتباره أول راتب في هذا العام لكل الجهات الخاضعة للموازنة العامة للدولة والهيئات الخدمية والاقتصادية على مختلف الوزارات والهيئات المستقلة والتابعة.

مرتبات شهر يناير 2026

وقالت وزارة المالية إن أكثر من 57 وزارة وهيئة حكومية تابعة ومستقلة على مستوي الجمهورية، سوف يتقاضي موظفوها مرتبات شهر يناير 2026 اعتبارا من الخميس الموافق 22 من يناير الجاري.

وتستعد الجهات الحكومية المختلفة لبدء صرف مرتبات شهر يناير 2026 لكل العاملين بالدولة اعتبارا من الخميس الموافق 22 يناير حتى الأربعاء الموافق 28 يناير 2026

وخلال الـ5 أيام ستقوم الحكومة بصرف مرتبات الموظفين عن شهر ديسمبر الجاري شاملة زيادات الحد الأدني للأجور والعلاوات الاستثنائية والدورية التي كان قد أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل يوليو الماضي.

من سيصرف مرتبات يناير 2026؟

حددت وزارة المالية عددا من الفئات المستهدفة من عمليات صرف مرتبات شهر يناير 2026 وهم من الموظفين:

المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

أصحاب الكوادر والقوانين الخاصة

الجهات المعنية بصرف الرواتب

تتضمن عمليات صرف مرتبات شهر يناير 2026 لأكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة و مستقلة وتتضمن الجهات الخاضعة لـ :

الموازنة العامة

الوحدات الخدمية

الهيئات المحلية

الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام.

يتم صرف مرتبات شهر يناير 2026 لكل العاملين بالدولة علي مدار 5 أيام من الشهر الجاري من الفترة الخميس الموافق 22 يناير حتى الأربعاء الموافق 28 يناير 2026.

وفقا للتقرير والتي تتضمن صرف المرتبات لكل العاملين بالدولة الخميس الموافق 22 يناير الجاري ثم استكمالها في الفترة من الأحد 24 يناير حتي الآربعاء 27 يناير الحالي ولمدة 4 أيام متصلة.

أكد التقرير أن وزارة المالية نسقت مع البنك المركزي المصري لبدء صرف الرواتب لكل العاملين بالدولة علي مستوي أكثر من15 بنكا حكوميا وخاصا يتم التنسيق معها لاستحقاق المرتبات.

قال التقرير إن الحكومة قامت بتبكبير عمليات صرف المرتبات للعاملين بالدولة للتيسير علي الموظفين وصرف مستحقاتهم الشهرية وتدبير احتياجات ذويهم.