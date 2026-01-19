أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالدولة، بعد قرار أحمد كجوك وزير المالية بتبكير مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2026، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد وعيد الفطر المبارك.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026

قررت وزارة المالية بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يناير 2026 اعتبارا من يوم 22 يناير 2026، على أن تكون المرتبات متاحة للصرف في أي وقت بدءا من التاريخ المحدد لكل جهة إدارية، من خلال البنوك وماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد، دون الحاجة للتكدس أو الانتظار.

مواعيد صرف المتأخرات والمستحقات

حددت وزارة المالية أيام 6 و11 و12 يناير 2026 لصرف المتأخرات والمستحقات المالية للعاملين بالدولة، وذلك ضمن جدول زمني منظم يهدف إلى تسهيل عملية الصرف وضمان انتظامها.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026

مواعيد صرف المرتبات

في إطار الاستعداد لصرف مرتبات العاملين بالدولة خلال الربع الأول من عام 2026، أوضح أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه تم تخصيص 5 أيام شهريا لصرف الرواتب، و3 أيام لصرف المتأخرات والمستحقات.

وأوضح أن صرف مرتبات شهر يناير 2026 يبدأ من 22 يناير، مع صرف المتأخرات أيام 6 و11 و12 يناير، بينما يبدأ صرف مرتبات شهر فبراير 2026 اعتبارا من 22 فبراير، على أن يتم صرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 فبراير.

وأضاف أن صرف مرتبات شهر مارس 2026 سيبدأ اعتبارا من 18 مارس، على أن يتم صرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 مارس، مع إتاحة المستحقات على ماكينات الصراف الآلي وفقا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026

وشددت وزارة المالية على العاملين بالجهات الإدارية ضرورة عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن المرتبات ستكون متاحة للصرف على مدار اليوم اعتبارا من موعد بدء الصرف الرسمي لكل جهة.

تواصل الجهات الحكومية توسيع نطاق الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين، سواء من خلال تبكير مواعيد الصرف أو إتاحة الخدمات إلكترونيا، بما يسهم في تخفيف الأعباء وتيسير الحصول على الحقوق في مواعيدها.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تحسين مستوى الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء، بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين واستقرارهم المعيشي.