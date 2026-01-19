قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحزن والدموع يسيطران على لاعبي المغرب بعد خسارة لقب أمم إفريقيا
استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 19 يناير 2026
الركراكي: نهنئ السنغال على التتويج بأمم أفريقيا.. والمغرب سيعود بصورة أقوى
موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026
السنغال بطلا لـ كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية بعد الفوز على المغرب بهدف.. صور
أخبار التوك شو| نهال طايل للأباء: أمان الأبناء مسؤولية مستمرة.. وأحمد موسى: مدبولي يمتلك خبرة كبيرة ويعمل بلا توقف
قطع أجزاء من جسده.. تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة مفتش صحة فرشوط
منتخب السنغال ينسحب أمام المغرب اعتراضا على احتساب ركلة جزاء لأسود الأطلسي في نهائي أمم إفريقيا
دعاء استقبال شهر شعبان.. أفضل دعوات للرزق وخيري الدنيا والآخرة
مجلس السلام| صلاح عبدالعاطي: مصر نجحت في تشكيل هذه اللجنة ورأب الصدع
استقرار أسعار الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم
أرخص 5 سيارات مستوردة في السوق المصري.. بالأسعار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026
موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026
محمد غالي

أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالدولة، بعد قرار أحمد كجوك وزير المالية بتبكير مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2026، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد وعيد الفطر المبارك.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026

قررت وزارة المالية بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يناير 2026 اعتبارا من يوم 22 يناير 2026، على أن تكون المرتبات متاحة للصرف في أي وقت بدءا من التاريخ المحدد لكل جهة إدارية، من خلال البنوك وماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد، دون الحاجة للتكدس أو الانتظار.

مواعيد صرف المتأخرات والمستحقات

حددت وزارة المالية أيام 6 و11 و12 يناير 2026 لصرف المتأخرات والمستحقات المالية للعاملين بالدولة، وذلك ضمن جدول زمني منظم يهدف إلى تسهيل عملية الصرف وضمان انتظامها.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026

مواعيد صرف المرتبات 

في إطار الاستعداد لصرف مرتبات العاملين بالدولة خلال الربع الأول من عام 2026، أوضح أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه تم تخصيص 5 أيام شهريا لصرف الرواتب، و3 أيام لصرف المتأخرات والمستحقات.

وأوضح أن صرف مرتبات شهر يناير 2026 يبدأ من 22 يناير، مع صرف المتأخرات أيام 6 و11 و12 يناير، بينما يبدأ صرف مرتبات شهر فبراير 2026 اعتبارا من 22 فبراير، على أن يتم صرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 فبراير.

وأضاف أن صرف مرتبات شهر مارس 2026 سيبدأ اعتبارا من 18 مارس، على أن يتم صرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 مارس، مع إتاحة المستحقات على ماكينات الصراف الآلي وفقا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026

وشددت وزارة المالية على العاملين بالجهات الإدارية ضرورة عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن المرتبات ستكون متاحة للصرف على مدار اليوم اعتبارا من موعد بدء الصرف الرسمي لكل جهة.

تواصل الجهات الحكومية توسيع نطاق الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين، سواء من خلال تبكير مواعيد الصرف أو إتاحة الخدمات إلكترونيا، بما يسهم في تخفيف الأعباء وتيسير الحصول على الحقوق في مواعيدها. 

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تحسين مستوى الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء، بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين واستقرارهم المعيشي.

موعد صرف مرتبات شهر يناير موعد صرف مرتبات صرف مرتبات شهر يناير مرتبات شهر يناير موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائي أمم إفريقيا 2025

ببلاش.. القنوات المفتوحة لنقل نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

المغرب والسنغال

بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

سعر الذهب

400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21

المتهم بقتل الأطفال

كنت عاوز أحرق قلبه بأي طريقه.. اعترافات المتهم بقـ.تل أطفال المنوفية

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 .. تفاصيل وصور

إنستاباي

إنستاباي يطلق خدمة جديدة لملايين العملاء في 2026.. كيف تستخدمها؟

محمد صلاح

صلاح يتولى الأمر.. ملف مزدوجي الجنسية يدعم منتخب مصر في المونديال

اجازة

موعد إجازة 25 يناير| قرار عاجل من مجلس الوزراء.. تفاصيل

ترشيحاتنا

منير مكرم ونجله

منير مكرم يحتفل بخطوبة نجله على فتاة من خارج الوسط الفني

كريم الشناوى

المخرج كريم الشناوي يشيد بموهبة الطفل علي البيلي بطل لام شمسية

حنان مطاوع

حنان مطاوع عن زوجها: أول مرة يحضر joy awards

بالصور

محافظ الشرقية..انتفاضة تنفيذية لإزالة الإشغالات واستعادة المظهر الحضاري لمدن المحافظة

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

في اليوم السادس للمرحلة الأولى من الموجة الـ"28"..إزالة 9 حالات تعدي بناء مخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بتكلفة 30 مليون جنيه.. افتتاح أقسام العمليات الجراحية والعظام والأطفال بمستشفى السعديين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد انبساط .. لاروسي تتعاون مجددًا مع محمد قماح في أغنية «أنا نجمة»

لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح

فيديو

بوستر مسلسل بطل العالم

إطلاق أغنية «مش بتغير» تتر مسلسل بطل العالم بالتزامن مع عرض أولى حلقاته اليوم حصريًا على يانغو بلاي

استغاثة مخرج شهير

ربطوا والدته 10 ساعات على السرير.. استغاثة مخرج تشعل الغضب ضد مستشفى بالمهندسين

وفاة الفنان بشير محمود

له أعمال خالدة.. رحيل الفنان محمود بشير بعد معاناة مع المرض

ارتبط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

حقيقة ارتباط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد