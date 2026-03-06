قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفاع القطرية: التصدي لهجمة بمسيرات استهدفت قاعدة العديد الجوية
الجيش الإسرائيلي: بدء موجة جديدة واسعة النطاق في طهران
«بصمة مصرية».. طلاب إعلام القاهرة يشاركون في مبادرة إنسانية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا
سعر عيار 24 اليوم 6-3-2026
ليلة دامية.. 10 غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
صيد ثمين.. الجيش الأمريكي يعلن استهداف حاملة طائرات إيرانية
دوي صفارات إنذار في الكويت.. وسماع أصوات انفجارات قوية
أمن الغربية يكشف غموض إلقاء مواطن من توك توك بكوبري سمنود العلوي
قطر: مستوى التهديد الأمني مرتفع.. ابقوا في منازلكم وابتعدوا عن النوافد
دعاء ثالث جمعة من رمضان.. 8 كلمات فيها العجب
كهف الظلمة بسيناء.. فنون من العصر الجليدي منذ 15 ألف عام مشابهة لمثيلاتها في أوروبا
أعلى سعر دولار اليوم 6-3-2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

توتنهام يسقط أمام كريستال بالاس ويواصل تدهوره في البريميرليج

توتنهام
توتنهام
حمزة شعيب

واصل فريق توتنهام سلسلة نتائجه السلبية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الخسارة أمام ضيفه كريستال بالاس بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب توتنهام هوتسبير ضمن ختام الجولة 29 من المسابقة.

 

افتتح توتنهام التسجيل مبكرًا عن طريق دومينيك سولانكي في الدقيقة 34، لكن فرحة الفريق لم تدم طويلاً، حيث تعرض مدافعه ميكي فان دي فين للطرد بعد أربع دقائق فقط.

وفي الدقيقة 40، نجح إسماعيلا سار في تعديل النتيجة لكريستال بالاس، قبل أن يمنح يورجن ستراند لارسن فريقه التقدم في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ثم عزز سار تقدم الضيوف بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

ولم يشهد الشوط الثاني أي تغييرات على النتيجة، لتنتهي المباراة بخسارة توتنهام الخامسة على التوالي في الدوري، ما يزيد الضغوط على الفريق في جدول الترتيب.

توقف رصيد توتنهام عند 29 نقطة في المركز السادس عشر، بينما رفع كريستال بالاس رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث عشر، معززًا موقعه بعيدًا عن مناطق الهبوط.

توتنهام كريستال بالاس الدوري الإنجليزي

