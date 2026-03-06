توتنهام يسقط أمام كريستال بالاس ويواصل تدهوره في البريميرليج

واصل فريق توتنهام سلسلة نتائجه السلبية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الخسارة أمام ضيفه كريستال بالاس بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب توتنهام هوتسبير ضمن ختام الجولة 29 من المسابقة.

افتتح توتنهام التسجيل مبكرًا عن طريق دومينيك سولانكي في الدقيقة 34، لكن فرحة الفريق لم تدم طويلاً، حيث تعرض مدافعه ميكي فان دي فين للطرد بعد أربع دقائق فقط.

وفي الدقيقة 40، نجح إسماعيلا سار في تعديل النتيجة لكريستال بالاس، قبل أن يمنح يورجن ستراند لارسن فريقه التقدم في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ثم عزز سار تقدم الضيوف بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

ولم يشهد الشوط الثاني أي تغييرات على النتيجة، لتنتهي المباراة بخسارة توتنهام الخامسة على التوالي في الدوري، ما يزيد الضغوط على الفريق في جدول الترتيب.

توقف رصيد توتنهام عند 29 نقطة في المركز السادس عشر، بينما رفع كريستال بالاس رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث عشر، معززًا موقعه بعيدًا عن مناطق الهبوط.