سفارة الكويت ببيروت: ندعو رعايانا إلى مغادرة لبنان في أقرب وقت
مسؤول إيراني: إطلاق النار على المتظاهرين إذا عادوا للشوارع ومعاملتهم كعملاء لإسرائيل
هجوم على قاعدة وفندق يقطنهما جنود أمريكان في البحرين
الفيفا يوقف يوسف بلايلي سنة كاملة
بعد إشادته بالأهلي.. رسالة شكر من أحمد موسى لـ ترامب
غارتان إسرائيليتان على الضاحية الجنوبية في بيروت
يتميز بالموهبة.. ترامب يشيد بفريق الأهلي المصري في البيت الأبيض
لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي
بسبب الحرب على إيران.. البنتاجون يطلب من الكونجرس تسريع إنتاج الصواريخ
تقارير: إيران تدمر بطارية ثاد الأمريكية المتطورة في الأردن
ميسي وإنتر ميامي يهديان ترامب كرة موقعة وقميصًا برقم 47
الداخلية البحرينية: أضرار مادية في فندقين ومبنى سكني جراء الهجمات الإيرانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

استقالة مؤمن عبدالغفار من تدريب الترسانة

مؤمن عبدالغفار
مؤمن عبدالغفار
رباب الهواري

أعلن مؤمن عبدالغفار، المدير الفني لفريق الترسانة، استقالته من منصبه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقدّمًا اعتذاره لمجلس إدارة النادي وجماهير الفريق عن عدم القدرة على الاستمرار بعد سلسلة من النتائج غير الموفقة مؤخرًا.

اعتذار رسمي لمجلس الإدارة ورئيس النادي

وجّه عبدالغفار رسالة اعتذار إلى الحاج طارق سعيد، المشرف العام على الكرة ورئيس النادي، مؤكدًا أنه قرر الرحيل بعد حالة من عدم التوفيق صاحبت الفريق في الفترة الأخيرة، وأشار إلى أن الاستقالة جاءت عقب الخسارة الأخيرة التي خاضها الفريق.
 

رسالة إلى جماهير الترسانة
 

كما وجّه المدير الفني رسالة لجماهير النادي، أعرب فيها عن أسفه في حال قصر الجهاز الفني أو اللاعبين في تحقيق ما يرضي طموحاتهم، مؤكّدًا أن كل من كان داخل الفريق، بذل أقصى جهده لتحقيق النتائج المرجوة، وأن عدم التوفيق كان ملازم الفريق رغم الجهود الكبيرة.

شكر وتقدير للاعبين والجهاز الفني والإداري

وأشاد عبدالغفار بـ لاعبين الفريق المحترمين والجهاز الفني والإداري والطبّي، بالإضافة إلى عمال غرف الملابس وكل من ساهم داخل الفريق، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي لعبه الجميع خلال فترة توليه القيادة الفنية.

تمنيات بالنجاح للمستقبل

واختتم المدير الفني استقالته بتقديم أطيب التمنيات لفريق الترسانة في المستقبل، متمنيًا للنادي التوفيق والنجاح في جميع منافساته القادمة، معربًا عن أمله في أن يستمر الفريق في التقدم والازدهار تحت قيادة الإدارة الجديدة.


 

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

صورة أرشيفية

الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا

سلسلة آيفون 17

ارتفاع أسعار آيفون 17 برو ماكس في مصر.. اعرف وصل كام

منحة عيد الفطر 2026

1500 جنيه في انتظارك .. موعد صرف منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة

حرب إيران واسرائيل

حرب جديدة.. كيف نجحت إيران في خداع إسرائيل برسمة على الأسفلت؟

مصر للطيران

مصر للطيران: تشغيل بعض الرحلات تجريبيا غدا إلى دبي والدمام

الدوري المصري

موعد سحب قرعة الدور الثاني من بطولة الدوري المصري

النجمة درة

مواجهة نارية بين درة وأحمد العوضي في علي كلاي

ليلى تساعد ميرنا جميل في تخطي طلاقها في الحلقتين الاولى من "بابا وماما جيران "

بابا وماما جيران الحلقة الأولى.. جيهان خليل تحتفل مع ميرنا جميل بالطلاق

مسلسل نون النسوة

مسلسل نون النسوة الحلقة الأولى.. القبض على مي كساب

مسقعة ولا بابا غنوج.. لماذا يُنصح بتناول الباذنجان في السحور؟

فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان

صلاح عبد الله وندى بسيوني وعمرو رمزي يشعلون «الضحايا» الليلة

ندى بسيوني
ندى بسيوني
ندى بسيوني

بطعم شرقي مميز.. طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة

طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة

تظهر قبل سنوات.. اكتشاف “إشارة تحذير مبكرة” لسرطان البنكرياس

كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟

مايا دياب

سأتبنى ولدًا.. مايا دياب تكشف أسرارًا لأول مرة

مي عمر الست موناليزا

محمد سامي: «الست موناليزا» رقم واحد بلا منافس

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

